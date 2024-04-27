Врачи из города Раменского силами 2 бригад прооперировали мужчину с девятью переломами

Раменские врачи прооперировали мужчину с девятью переломами

В больницу города Раменского после ДТП в очень тяжёлом состоянии был доставлен 35-летний мужчина.

Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam is licensed under Creative Commons CC0 License

У него были диагностированы черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. А также перелом нижней челюсти, бедра и разрыв костей таза. Более того, у мужчины случилась временная потеря памяти.

Во время операции за его жизнь боролись врачи 2 отделений.

"Мужчине провели три операции. Сначала челюстно-лицевой хирург восстановил целостность кости нижней челюсти. Затем хирург-травматолог провёл остеосинтез костей таза. После — мы восстановили правильное положение бедренной кости и провели остеосинтез,” — сообщил заведующий травматологическим отделением Всеволод Ушанов.

Благодаря врачам, мужчина сам сел через 10 дней после операции. На данный момент его уже выписали. Он проходит курс реабилитации, после которого сможет вернуться к полноценной жизни.