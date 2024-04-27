Если не антибиотик, то что? Как все-таки лечить ОРВИ

0:44 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Антибиотики при ОРВИ — правда или обман? Вы будете удивлены!

В этом видео мы разберемся, стоит ли принимать антибиотики при острых респираторных вирусных инфекциях. Медицинский эксперт поделился своим мнением и научными данными о том, как антибиотики влияют на ваше здоровье и могут ли они быть полезными в борьбе с микробами. Узнайте, почему многие врачи считают, что антибиотики неэффективны при симптомах ОРВИ? Как быстро вылечить ОРВИ? В чем польза и вред антибиотиков?

Своим мнением поделилась Людмила Лапа — врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой. Ведущая — Маргарита Кичерова.