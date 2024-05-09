Морковный суп-пюре: гладкая сливочная текстура и лёгкий аромат майорана

Суп-пюре из пряной моркови — это прекрасный и необычный вариант приготовления этого овоща в кулинарной практике. Морковь, как и другие овощи, обладает множеством питательных свойств и может быть использована в самых разнообразных рецептах. Рецепт морковного супа-пюре предложен кулинарным блогером Ариной Лисецкой для KP.RU.
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Ингредиенты:
4 крупные моркови,
1 крупная луковица,
1 столовая ложка сухого майорана,
щепотка морской соли,
чёрный молотый перец,
1 стакан молока,
1 столовая ложка сливочного масла.
Инструкции по приготовлению:
Нарежьте морковь и лук на куски, разместите их на противне, посыпьте сухим майораном и поставьте в духовку на 180°C в течение 25 минут.
После запекания сложите морковь и лук в кастрюлю.
Влейте тёплое молоко в кастрюлю и измельчите с морковью и луком при помощи погружного блендера, чтобы получить гладкое пюре.
Посолите пюре, поперчите, затем увеличьте огонь и нагрейте его. Влейте сливочное масло и перемешайте, чтобы оно полностью растворилось.
Накройте кастрюлю и оставьте на огонь в течение нескольких минут, чтобы пюре пропиталось всеми ароматами.
При необходимости подавайте этот суп-пюре с белым кунжутом и помидорами черри.
Таким образом, вы получите интересное и вкусное блюдо, которое отлично подходит для завтрака или обеда.
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