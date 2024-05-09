Морковный суп-пюре: гладкая сливочная текстура и лёгкий аромат майорана

Суп-пюре из пряной моркови: готовим из привычного овоща изысканное блюдо

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп-пюре из пряной моркови — это прекрасный и необычный вариант приготовления этого овоща в кулинарной практике. Морковь, как и другие овощи, обладает множеством питательных свойств и может быть использована в самых разнообразных рецептах. Рецепт морковного супа-пюре предложен кулинарным блогером Ариной Лисецкой для KP.RU.

Фото: commons.wikimedia.org by Laia Gil is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты:

4 крупные моркови,

1 крупная луковица,

1 столовая ложка сухого майорана,

щепотка морской соли,

чёрный молотый перец,

1 стакан молока,

1 столовая ложка сливочного масла.

Инструкции по приготовлению:

Нарежьте морковь и лук на куски, разместите их на противне, посыпьте сухим майораном и поставьте в духовку на 180°C в течение 25 минут. После запекания сложите морковь и лук в кастрюлю. Влейте тёплое молоко в кастрюлю и измельчите с морковью и луком при помощи погружного блендера, чтобы получить гладкое пюре. Посолите пюре, поперчите, затем увеличьте огонь и нагрейте его. Влейте сливочное масло и перемешайте, чтобы оно полностью растворилось. Накройте кастрюлю и оставьте на огонь в течение нескольких минут, чтобы пюре пропиталось всеми ароматами. При необходимости подавайте этот суп-пюре с белым кунжутом и помидорами черри.

Таким образом, вы получите интересное и вкусное блюдо, которое отлично подходит для завтрака или обеда.