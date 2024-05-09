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Морковный суп-пюре: гладкая сливочная текстура и лёгкий аромат майорана

Суп-пюре из пряной моркови: готовим из привычного овоща изысканное блюдо

1:36
Еда

Суп-пюре из пряной моркови — это прекрасный и необычный вариант приготовления этого овоща в кулинарной практике. Морковь, как и другие овощи, обладает множеством питательных свойств и может быть использована в самых разнообразных рецептах. Рецепт морковного супа-пюре предложен кулинарным блогером Ариной Лисецкой для KP.RU.

Суп-пюре из пряной моркови: готовим из привычного овоща изысканное блюдо
Фото: commons.wikimedia.org by Laia Gil is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты:

  • 4 крупные моркови,
  • 1 крупная луковица,
  • 1 столовая ложка сухого майорана,
  • щепотка морской соли,
  • чёрный молотый перец,
  • 1 стакан молока,
  • 1 столовая ложка сливочного масла.

Инструкции по приготовлению:

  1. Нарежьте морковь и лук на куски, разместите их на противне, посыпьте сухим майораном и поставьте в духовку на 180°C в течение 25 минут.
  2. После запекания сложите морковь и лук в кастрюлю.
  3. Влейте тёплое молоко в кастрюлю и измельчите с морковью и луком при помощи погружного блендера, чтобы получить гладкое пюре.
  4. Посолите пюре, поперчите, затем увеличьте огонь и нагрейте его. Влейте сливочное масло и перемешайте, чтобы оно полностью растворилось.
  5. Накройте кастрюлю и оставьте на огонь в течение нескольких минут, чтобы пюре пропиталось всеми ароматами.
  6. При необходимости подавайте этот суп-пюре с белым кунжутом и помидорами черри.

Таким образом, вы получите интересное и вкусное блюдо, которое отлично подходит для завтрака или обеда.

Крем-суп из моркови | Все просто с Василием Емельяненко
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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