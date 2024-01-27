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Вегетарианцы и те, кто соблюдает пост, оценят суп-пюре с печёным сладким перцем

Овощной суп-пюре с печёным сладким перцем: находка для вегетарианцев и постящихся

1:51
Еда

Самое долгое в приготовлении этого чудесного супа-пюре — это запечь сладкий перец. Всё остальное делается быстро, супчик получается очень лёгким и прекрасно подойдёт для того, чтобы разнообразить постное или вегетарианское меню.

Овощной суп-пюре с печёным сладким перцем: находка для вегетарианцев и постящихся
Фото: commons.wikimedia.org by SirNico is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

— 2 средних картофеля;

— 1-2 моркови;

— 1 луковица;

— 2 сладких перца;

— 5-6 веточек зелени;

— 1-2 столовых ложки растительного масла;

— черный молотый перец по вкусу;

— соль по вкусу.

Приготовление

1. Предварительно разогрейте духовку до 190 градусов. Вымойте болгарский перец и слегка обмажьте его растительным маслом. Запекайте перец в жаростойкой форме или на противне, застеленном фольгой, в течение 25 минут. Переверните перец через 15 минут и продолжайте запекать до готовности. Затем уберите готовый перец в фольгу или пакет, завяжите и оставьте на 10-15 минут. После этого удалите кожицу, удалите семена и нарежьте перец небольшими кусочками.

2. В кастрюле доведите до кипения 3 стакана воды и добавьте соль. Нарежьте картофель и морковь мелкими кусочками, добавьте в кипящую воду и варите до готовности.

3. В то время пока овощи варятся, мелко нарежьте лук и обжарьте на среднем огне в растительном масле до мягкости.

4. Добавьте нарезанный перец и обжаренный лук в кастрюлю с овощами и с помощью погружного блендера превратите их в однородную массу. Верните кастрюлю на огонь, доведите до кипения, постоянно помешивая, чтобы вкусы соединились. Добавьте мелко нарезанную зелень и снимите с огня. При необходимости можно регулировать густоту супа, добавив кипятка столько, сколько нужно.

Источник: сайт "Гастроном"

ТУРЕЦКИЙ СУП-ПЮРЕ С ЗАПЕЧЕННЫМ ПЕРЦЕМ/ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ И БЫСТРЫЙ РЕЦЕПТ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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