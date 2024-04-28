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Как правильно расположить растения: рассказываем о лучшем соседстве огородных культур

Как правильно расположить растения

1:17
Садоводство » Советы

Загородный участок с садом, огородом и клумбами — это своеобразное сообщество растений, где правильное распределение видов решает множество проблем. Выбор растений совместимых по агрокультурным и экологическим характеристикам способствует защите от вредителей и создает благоприятные условия для роста и урожая. Важно избегать соседства растений, передающих болезни или конкурирующих за ресурсы, что может привести к заболеваниям и ухудшению урожая.

Как правильно расположить растения
Фото: web.archive.org by insider51 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Малина, благодаря своему азотфиксирующему свойству, является хорошим партнёром для многих культур, в то время как яблоня плохо переносит соседство с абрикосом. Груша и виноград хорошо соседствуют, но не стоит высаживать грушу рядом с вишней или черешней. Картофель и огурцы несовместимы с рядом культур, в то время как кабачок растет успешно в близости к помидорам, свекле и луку. Берёза, ель и клён могут оказать негативное влияние на другие растения из-за их мощной корневой системы.

Изучение совместимости растений важно для успешного садоводства и огородничества и является объектом исследования в науке, известной как аллелопатия.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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