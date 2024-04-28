Воздушный бисквит с ягодным джемом: вкуснее не бывает! На приготовление понадобится всего 30 минут
Рецепт вкусного бисквита с ягодным джемом
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Испеките простой и вкусный пирог, используя этот рецепт бисквита с джемом — для его приготовления понадобится всего несколько ингредиентов и 30 минут вашего времени.
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Ингредиенты
- 175 г сливочного масла,
- 175 г сахарной пудры,
- 175 г муки для выпечки,
- 3 яйца,
- 1 чайная ложка ванильного экстракта,
- 200 г клубничного или малинового джема,
- заварной крем, сливки или мороженое для подачи.
Приготовление
- Нагрейте духовку до 200 градусов. Смажьте маслом форму для выпечки.
- Взбейте масло, сахар, муку, яйца и ванильный экстракт до однородной массы.
- Распределите джем по дну формы, поверх вылейте тесто, затем снова выложите джем. Распределите равномерно. Выпекайте 20-25 минут. Подавайте с заварным кремом, сливками или мороженым.
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