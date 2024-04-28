Воздушный бисквит с ягодным джемом: вкуснее не бывает! На приготовление понадобится всего 30 минут

Рецепт вкусного бисквита с ягодным джемом

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Испеките простой и вкусный пирог, используя этот рецепт бисквита с джемом — для его приготовления понадобится всего несколько ингредиентов и 30 минут вашего времени.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты

175 г сливочного масла,

175 г сахарной пудры,

175 г муки для выпечки,

3 яйца,

1 чайная ложка ванильного экстракта,

200 г клубничного или малинового джема,

заварной крем, сливки или мороженое для подачи.

Приготовление

Нагрейте духовку до 200 градусов. Смажьте маслом форму для выпечки. Взбейте масло, сахар, муку, яйца и ванильный экстракт до однородной массы. Распределите джем по дну формы, поверх вылейте тесто, затем снова выложите джем. Распределите равномерно. Выпекайте 20-25 минут. Подавайте с заварным кремом, сливками или мороженым.