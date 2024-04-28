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Воздушный бисквит с ягодным джемом: вкуснее не бывает! На приготовление понадобится всего 30 минут

Рецепт вкусного бисквита с ягодным джемом

1:00
Еда

Испеките простой и вкусный пирог, используя этот рецепт бисквита с джемом — для его приготовления понадобится всего несколько ингредиентов и 30 минут вашего времени.

Рецепт вкусного бисквита с ягодным джемом
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 175 г сливочного масла,
  • 175 г сахарной пудры,
  • 175 г муки для выпечки,
  • 3 яйца,
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта,
  • 200 г клубничного или малинового джема,
  • заварной крем, сливки или мороженое для подачи.

Приготовление

  1. Нагрейте духовку до 200 градусов. Смажьте маслом форму для выпечки.
  2. Взбейте масло, сахар, муку, яйца и ванильный экстракт до однородной массы.
  3. Распределите джем по дну формы, поверх вылейте тесто, затем снова выложите джем. Распределите равномерно. Выпекайте 20-25 минут. Подавайте с заварным кремом, сливками или мороженым.
Пирог с секретом! Из продуктов, которые всегда есть дома!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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