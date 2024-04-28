Даниил Медведев рассказал, каково ему играть в Мадриде: "Мне трудно"

Российский теннисист Даниил Медведев, который занимает четвёртое место в рейтинге ATP, поделился своим мнением о том, как его самочувствие отличается во время выступления на различных грунтовых турнирах.
Он напомнил в ходе пресс-конференции "Мастерса" в Мадриде, что в этом сезоне проиграл всего один матч на грунте, но признался, что каждое соревнование имеет свои особенности. В частности, Медведев отметил, что ему трудно играть в Мадриде, так как покрытие здесь представляет собой смесь утрамбованного грунта и хардового покрытия. Он признался, что на этом турнире ему всегда было тяжело.
"В Мадриде мне трудно играть. Это что-то среднее между утрамбованным грунтом и хардом, и я ощущаю себя здесь хуже, чем на обычном грунтовом корте. Мне всегда было здесь тяжело", — сказал Медведев.
Однако Медведев подчеркнул, что в одном из матчей он почувствовал себя так же уверенно, как в прошлом году в Риме. Это дало ему возможность контролировать игру, успешно возвращать мячи и минимизировать ошибки. Такие моменты приносят ему хорошие ощущения и позволяют сосредоточиться на основной цели — успехе на турнире "Ролан Гаррос".
Медведев считает, что на грунте у него есть преимущество, и он готов продолжать улучшать свои навыки и адаптироваться к особенностям игры на этом покрытии. Он рассчитывает продолжать совершенствоваться, поскольку его главная цель — блеснуть великолепием на предстоящем турнире "Ролан Гаррос". Поэтому Медведев обещает приложить все усилия для достижения этой цели.
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