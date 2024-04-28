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Не платите штрафы: вот что произойдет, если просто ждать

В ГИБДД раскрыли, когда сгорают неоплаченные штрафы

1:36
Авто

В случае неоплаченных штрафов, у автовладельцев возникает вопрос, стоит ли игнорировать штрафы в надежде на их "сгорание". В интервью с представителем ГИБДД для сайта njcar. ru обсуждалась возможность аннулирования штрафов со временем. По статье 31.9 КоАП РФ, административные штрафы отменяются, если не оплачены в течение двух лет после вступления решения в силу.

В ГИБДД раскрыли, когда сгорают неоплаченные штрафы
Фото: openverse by Dave Dugdale is licensed under CC BY-SA 2.0

Важно понимать, что не момент фиксации нарушения, а момент вступления постановления в силу является ключевым. Постановление считается действующим после истечения срока для обжалования (10 дней для дорожных нарушений, согласно статье 31.1 КоАП РФ), начиная с даты уведомления водителя о нарушении.

Теоретически, можно уклоняться от оплаты штрафа, заявляя о непроживании по адресу регистрации, однако это не освобождает от ответственности. Через два месяца после вступления постановления в силу, просроченные штрафы передаются службе судебных приставов, где они становятся неограниченными по времени.

Неоплата штрафа может привести к удвоению суммы, аресту до 15 дней или исправительным работам на 50 часов, в соответствии со статьей 20.25 КоАП РФ. В ГИБДД советуют регулярно проверять статус штрафов через госуслуги и воспользоваться возможностью оплаты со скидкой, чтобы избежать увеличения суммы штрафа.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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