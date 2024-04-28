Три ошибки в уходе за ресницами: как избежать выпадения и сохранить красоту

Макияжные ошибки, которые могут привести к потере ресниц

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Забота о здоровье ресниц становится актуальной лишь тогда, когда их состояние начинает вызывать тревогу, например, когда появляются проплешинки, подчеркиваемые тушью. Нередко проблемы с ресницами вызваны не нарушениями в организме, а нашими косметическими ошибками. Эксперты выявили несколько ключевых факторов, влияющих на здоровье и красоту ресниц.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Использование подводки для глаз на основе спирта может привести к проблемам с ресницами. Хотя спирт помогает предотвратить размножение микроорганизмов, его частое применение делает кожу лица более склонной к сухости и раздражению, что негативно сказывается на фолликулах ресниц.

Частое окрашивание ресниц также может привести к их ослаблению и выпадению. Краска для ресниц часто содержит компоненты, которые могут быть вредными для здоровья ресниц, такие как отдушки и формальдегид. Поэтому важно выбирать качественные продукты и при необходимости консультироваться с профессионалами.

Неправильное использование керлера для ресниц также может нанести вред их здоровью. Завивка ресниц должна проводиться до нанесения туши, чтобы избежать их повреждения и ослабления. Постоянное использование керлера может сделать ресницы слабыми и вызвать их выпадение.