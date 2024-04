Три ошибки в уходе за ресницами: как избежать выпадения и сохранить красоту

Забота о здоровье ресниц становится актуальной лишь тогда, когда их состояние начинает вызывать тревогу, например, когда появляются проплешинки, подчеркиваемые тушью. Нередко проблемы с ресницами вызваны не нарушениями в организме, а нашими косметическими ошибками. Эксперты выявили несколько ключевых факторов, влияющих на здоровье и красоту ресниц.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license