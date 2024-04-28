Лиссабон признан лучшей европейской столицей для путешествий в 2024 году по версии VisaGuide.World

Лиссабон был признан лучшим городом Европы для туризма в 2024 году по версии VisaGuide. World, международного портала по вопросам визовой поддержки.
Эта португальская столица возглавила список благодаря своей уникальной архитектуре и мягкому климату, привлекающего путешественников со всего мира. Эксперты также выделяют гостеприимство местного населения.
Приблизительно 385 евро (38 002 рублей) потребуется на неделю пребывания в Лиссабоне.
За Лиссабоном в списке следуют Амстердам и Прага, занимающие второе и третье места соответственно. Также в десятку лучших вошли Варшава, Мадрид, Загреб, Лондон, Рим, Берн и Париж, тогда как Берлин и Вена вышли из рейтинга.
Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".