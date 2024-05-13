"Я не пью": Гагарина высказалась о песнях ANNA ASTI и спровоцировала скандал

Полина Гагарина раскритиковала песни ANNA ASTI за пропаганду алкоголя

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

В интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец Полина Гагарина выразила свое недовольство песнями коллеги ANNA ASTI, особенно критикуя тему алкоголя в ее творчестве.

Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец is licensed under public domain

Гагарина подчеркнула, что лично она воздерживается от алкоголя и не одобряет его пропаганду через музыку.

Этот комментарий вызвал активное обсуждение среди поклонников и в социальных сетях, где пользователи высказывают как поддержку Гагариной за её принципы, так и критику за недостаточную толерантность к выборам других людей.