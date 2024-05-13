В интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец Полина Гагарина выразила свое недовольство песнями коллеги ANNA ASTI, особенно критикуя тему алкоголя в ее творчестве.
Гагарина подчеркнула, что лично она воздерживается от алкоголя и не одобряет его пропаганду через музыку.
Этот комментарий вызвал активное обсуждение среди поклонников и в социальных сетях, где пользователи высказывают как поддержку Гагариной за её принципы, так и критику за недостаточную толерантность к выборам других людей.
Правильный полив является чрезвычайно важной частью выращивания арбуза.