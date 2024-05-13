Как американцы воспринимают русских: исторические корни и современные представления

Американец раскрыл, почему в США часто выражают недоверие к русских

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Недавно на англоязычном форуме российский турист задал несколько провокационных вопросов, чтобы выяснить мнение американцев о русских. Подавляющее большинство ответов были сдержанными, что объясняется стремлением участников избежать резких заявлений в духе культурной толерантности и политической корректности. Однако туристу удалось получить ответ от американца по имени Джошуа из Небраски, который поделился своим мнением о причинах недоверия к русским в США, особенно к тем, кому за сорок.

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Джошуа объяснил, что недоверие к русским в США имеет исторические корни, уходящие в начало 1980-х годов, когда в страну начала проникать русская мафия, привозящая с собой преступные элементы и мошенничество. По его словам, многие американцы, в особенности из среднего класса, столкнулись с негативным восприятием русских после того, как узнали, что их бизнес находится в руках этих людей.

Джошуа отметил, что, несмотря на то что современные русские иммигранты часто занимаются профессиональной деятельностью, такой как ведение блогов или программирование, стереотип о "русском школьном хулигане" все еще сильно влияет на общественное мнение, и поэтому русских в США продолжают опасаться и избегать.