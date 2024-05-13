Какой хлеб самый вредный? Диетологи советуют сократить его потребление — это чревато болезнями

Назван самый вредный хлеб для здоровья

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хлеб — это пища, которую следует есть с осторожностью.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В этой статье мы расскажем, какой вид хлеба наиболее вреден для организма.

Какой хлеб самый вредный

По мнению диетологов, самым вредным является белый хлеб, то есть изготовленный из муки высшего сорта. Он содержит много углеводов, которые могут привести к набору веса и повышению уровня сахара в крови. Нужно стараться употреблять этот вид хлеба как можно реже, чтобы не нанести вред своему здоровью. Максимум — один раз в неделю, не чаще.

Черный хлеб противопоказан при непереносимости глютена, а также гастрите с повышенной кислотностью желудка, коликах и энтероколитах. Также следует избегать хлеба, если у вас язва желудка или двенадцатиперстной кишки.

Кроме того, не стоит есть ржаной хлеб, если у человека есть заболевания желчного пузыря и печени.

Какой хлеб самый полезный

Диетологи назвали зерновой хлеб самым удачным вариантом. Выпечка изготавливается из муки грубого помола, а также смеси пшеничной и ржаной муки.

Кроме того, в состав этого хлеба добавляют цельнозерновые крупы, а также орехи и семечки. Поэтому цельнозерновой хлеб намного полезнее, чем темный или светлый.