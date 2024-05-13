Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему стоит застраховать ребёнка: основные причины и преимущества
Лимонад из киви: гораздо вкуснее покупного, а сколько витаминов!
В Киеве заявили, что назначение Белоусова приведет к росту российского ВПК
Говорим о том, что любит жимолость
Chevrolet Corvette против Nissan GT-R: дуэль гигантов на трассе в Таиланде
Кубики льда: неожиданный секрет красивой кожи
После фильма "Место встречи изменить нельзя" Удовиченко завалили письмами из тюрем
Рекордный экспорт автомобилей из Китая на фоне падения внутренних продаж
Какой вред здоровью может принести шпинат
Какой хлеб самый вредный? Диетологи советуют сократить его потребление — это чревато болезнями

Назван самый вредный хлеб для здоровья

1:22
Здоровье

Хлеб — это пища, которую следует есть с осторожностью.

Назван самый вредный хлеб для здоровья
Фото: flickr.com by Veganbaking.net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В этой статье мы расскажем, какой вид хлеба наиболее вреден для организма.

Какой хлеб самый вредный

По мнению диетологов, самым вредным является белый хлеб, то есть изготовленный из муки высшего сорта. Он содержит много углеводов, которые могут привести к набору веса и повышению уровня сахара в крови. Нужно стараться употреблять этот вид хлеба как можно реже, чтобы не нанести вред своему здоровью. Максимум — один раз в неделю, не чаще.

Черный хлеб противопоказан при непереносимости глютена, а также гастрите с повышенной кислотностью желудка, коликах и энтероколитах. Также следует избегать хлеба, если у вас язва желудка или двенадцатиперстной кишки.

Кроме того, не стоит есть ржаной хлеб, если у человека есть заболевания желчного пузыря и печени.

Какой хлеб самый полезный

Диетологи назвали зерновой хлеб самым удачным вариантом. Выпечка изготавливается из муки грубого помола, а также смеси пшеничной и ржаной муки.

Кроме того, в состав этого хлеба добавляют цельнозерновые крупы, а также орехи и семечки. Поэтому цельнозерновой хлеб намного полезнее, чем темный или светлый.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Обсудить
Популярное
Поливаем арбузы правильно: вот как это важно сделать, чтобы не получить безвкусные ягоды

Правильный полив является чрезвычайно важной частью выращивания арбуза.

Как правильно полить арбузы
Как бороться с сорняками в саду
Избавляемся от сорняков в саду: вот как удалить нежелательные растения
В Германии китайские автомобили начали плесневеть
Стало известно о купленной победе певицы Севиль на шоу "Маска"
Оборону Харькова строило всё НАТО. Не помогло Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Климова рассказала, почему ее сын от Игоря Петренко не пойдет в армию
Можно ли гулять с собакой до посинения: какая норма времени прогулки питомца
Дмитрий Тарасов с семьей покидает дом, построенный для Ольги Бузовой
Дмитрий Тарасов с семьей покидает дом, построенный для Ольги Бузовой
Последние материалы
Какой вред здоровью может принести шпинат
Роман Пинчук закрыл карточные долги Хемингуэя и Дали на 12 миллионов евро
Алексей Барабаш заявил, что зрители любят исторические фильмы из-за тоски по прошлому
Эксперты рассказали, как получить временный полис ОМС
Дизайнер рассказал, где хранить вещи в маленькой квартире
Рудковская разочарована результатами "Евровидения-2024"
Россиянка была удивлена местным традициям в Германии
Стало известно, могут ли питомцы выражать эмоции
Учёные обнаружили влияние света на когнитивные способности человека
Говорим о тыкве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников