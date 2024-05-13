Россиянам рассказали о том, что бизнес может получить почти все лицензии и разрешения на "Госуслугах"

Дмитрий Григоренко рассказал о возможностях для бизнеса на портале "Госуслуг"

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

На заседании комитета Госдумы по контролю кандидат на должность вице-премьера и руководителя аппарата правительства Дмитрий Григоренко поделился информацией о том, что в настоящее время представители бизнеса могут получать все необходимые им разрешения и лицензии через портал государственных услуг в цифровом формате.

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Это нововведение направлено на упрощение процедур и повышение эффективности взаимодействия бизнеса с государством, сообщает ТАСС.

Григоренко отметил, что такой подход позволяет минимизировать человеческое вмешательство и исключить возможные предвзятости при выдаче документов, что делает процесс более прозрачным и справедливым.