Революционный алгоритм преобразует химию: как учёные предсказывают молекулярные реакции с невиданной точностью

Профессор Франк Глориус и его команда из Университета Мюнстера разработали новый эволюционный алгоритм, который помогает выявлять ключевые структуры в молекулах для их использования в машинном обучении.
Этот алгоритм основан на принципах эволюции, таких как воспроизводство, мутации и отбор. Он создает "молекулярные отпечатки", которые уже доказали свою эффективность в предсказании химических реакций и других свойств молекул, таких как токсичность, сообщает Chem.
Однако, несмотря на преимущества, метод не всегда показывает наилучшие результаты по сравнению с другими подходами, например, нейронными сетями, особенно когда доступно много данных или требуется глубокое понимание молекулярных свойств.
Одной из главных целей исследования была разработка универсального метода кодирования молекул, не требующего специализированных знаний, который был бы применим ко всем видам молекулярных данных.
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