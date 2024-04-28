Это доказано наукой: ваша кошка любит вас больше, чем вы думаете! Вот как это проверить

Как узнать, любит ли вас ваша кошка

1:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Хотя кошки сосуществуют с людьми уже многие столетия, они все еще остаются загадочными созданиями, которые не торопятся открывать свои секреты своим хозяевам. Эти животные обладают грацией и изяществом, и их независимость порой кажется непроницаемой.

Фото: flickr. com by yoppy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Может сложиться впечатление, что кошки лишь позволяют людям о себе заботиться, и не испытывают к ним никаких чувств, однако это не всегда соответствует истине.

Часто люди просто не умеют распознавать кошачьи эмоции, что подтвердил эксперимент ученых из Университета Гвельфа в Канаде. В исследовании участвовали примерно 6 тысяч человек из 80 стран, которым показывали видео с кошками в различных ситуациях без звука и на темном фоне.

Результаты показали, что лишь 13% участников смогли правильно интерпретировать более 75% кошачьих эмоций.

Как же понять, что кошка вас любит? Прежде всего, кошки ценят безопасность. Если ваш питомец спит рядом с вами, позволяет трогать свой живот и ищет вашу защиту в опасной ситуации, это говорит о вашей важности для него.

Кроме того, когда кошка топчет вас лапками, это инстинктивное действие, идущее из детства, когда котенок таким образом стимулировал выработку молока у матери. Такое поведение является признаком особой привязанности.

Любовь кошки также выражается в желании проводить время с владельцем. Исследование Орегонского университета с участием 50 кошек показало, что многие из них предпочли социальное взаимодействие с людьми даже еде.

Это подтверждает, что если кошка стремится к общению с вами, она действительно вас любит и готова проводить с вами много времени, мурча и уютно устроившись рядом.