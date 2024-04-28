Это доказано наукой: ваша кошка любит вас больше, чем вы думаете! Вот как это проверить

Хотя кошки сосуществуют с людьми уже многие столетия, они все еще остаются загадочными созданиями, которые не торопятся открывать свои секреты своим хозяевам. Эти животные обладают грацией и изяществом, и их независимость порой кажется непроницаемой.
Может сложиться впечатление, что кошки лишь позволяют людям о себе заботиться, и не испытывают к ним никаких чувств, однако это не всегда соответствует истине.
Часто люди просто не умеют распознавать кошачьи эмоции, что подтвердил эксперимент ученых из Университета Гвельфа в Канаде. В исследовании участвовали примерно 6 тысяч человек из 80 стран, которым показывали видео с кошками в различных ситуациях без звука и на темном фоне.
Результаты показали, что лишь 13% участников смогли правильно интерпретировать более 75% кошачьих эмоций.
Как же понять, что кошка вас любит? Прежде всего, кошки ценят безопасность. Если ваш питомец спит рядом с вами, позволяет трогать свой живот и ищет вашу защиту в опасной ситуации, это говорит о вашей важности для него.
Кроме того, когда кошка топчет вас лапками, это инстинктивное действие, идущее из детства, когда котенок таким образом стимулировал выработку молока у матери. Такое поведение является признаком особой привязанности.
Любовь кошки также выражается в желании проводить время с владельцем. Исследование Орегонского университета с участием 50 кошек показало, что многие из них предпочли социальное взаимодействие с людьми даже еде.
Это подтверждает, что если кошка стремится к общению с вами, она действительно вас любит и готова проводить с вами много времени, мурча и уютно устроившись рядом.
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