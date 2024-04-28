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В Китае заявили об успешном сотрудничестве с США: премьер Госсовета КНР Ли Цян встретился с Илоном Маском

В Китае состоялась встреча Илона Маска с премьером Госсовета КНР Ли Цяном

1:33
Экономика

Tesla успешно функционирует в Китае, что является ярким примером сотрудничества между Китаем и США. Это подтвердил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с Илоном Маском.

В Китае состоялась встреча Илона Маска с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
Фото: flickr.com by Ministério Das Comunicações is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ли Цян выразил уверенность в том, что равноправное сотрудничество и взаимная выгода являются фундаментальными принципами, которые отвечают интересам обеих государств. Он также высказался о намерениях КНР продолжать политику открытости для иностранных инвестиций и создавать благоприятные условия для деятельности иностранных компаний на территории Китая, сообщает ТАСС.

Илон Маск, в свою очередь, подчеркнул, что завод Tesla в Китае является одним из лучших предприятий компании. Он подтвердил желание Tesla продолжать развивать взаимодействие с Китаем для достижения взаимовыгодных результатов. Эти комментарии были сделаны в рамках его визита на международный автосалон Auto China 2024, что также подчеркивает важность китайского рынка для Tesla.

Кроме того, ранее появились сообщения, что Маск планирует обсудить на высоком уровне вопросы внедрения программного обеспечения для автономного управления автомобилями в Китае и возможности передачи данных, собираемых в стране, за рубеж для улучшения алгоритмов управления. Эти планы подчеркивают стремление Tesla интегрироваться в китайский технологический ландшафт и вносить вклад в его развитие.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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