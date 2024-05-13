"Едет крыша" или как в России возрос интерес к автодомам

В России активно скупают дома на колёсах

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперты "Авито Авто" рассказали, что за период март-апрель в России резко вырос спрос на покупку домов на колёсах. Прирост в сегменте "с пробегом" составил 13,3%. Самыми востребованными оказались прицепы-дачи — спрос на них исходит почти от каждого второго потенциального покупателя (58,67% от общей доли спроса).

Фото: commons.wikimedia.org by Высокая контрастность is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Germany

Сообщается, что средняя цена домов на колёсах с пробегом по состоянию на сегодня составляет 948 тысяч рублей. Минимальные цены, в районе 120 тысяч, зафиксированы на прицепы-палатки. Максимальные цены, в 6,4 млн рублей — на полуинтегрированные дома.

Многие эксперты связывают возросший интерес к автодомам, с пробудившимся у россиян интересом к автопутешествиям. Больше всего спрос на дома на колёсах отмечается в южных регионах. Хороший климат, масса достопримечательностей, небольшие расстояния между населёнными пунктами только способствуют развитию автотуризма в этих районах страны и соответственно дома на колёсах у жителей этих регионов в большем приоритете.