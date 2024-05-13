Исследуйте культовые набережные: ипанема, Марина Бэй и другие жемчужины

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Топ-6 самых красивых набережных в мире

2:50
Туризм

Эти уникальные места настоящие культовые объекты среди путешественников.

Топ-6 самых красивых набережных в мире
Фото: commons.wikimedia.org by Hons084 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

"На набережных приятно гулять, ловить морской ветер, наблюдать за закатом и знакомиться с новыми людьми. Кажется, что они созданы для того, чтобы сделать нашу жизнь лучше. В большинстве городов у воды есть свои променады, каждый из которых стоит посетить. Некоторые из них стали истинными легендами среди прогулочных маршрутов, о которых я расскажу далее".

Ипанема, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Знаменитая благодаря песне босса-нова "Девушка из Ипанемы", эта набережная и пляж в одном из самых элитных районов Рио являются местом, где круглосуточно происходят танцы самбы, футбольные игры, загорают и делают миллионы фотографий на фоне горы Два Брата. Ипанема более уютна и менее острая на ощущения, чем её соседка Копакабана, предлагая более приятные условия для плавания и прогулок по набережной.

Ортакёй, Стамбул, Турция
Стамбул изобилует живописными набережными, но Ортакёй выделяется своим видом на Босфор и турецким колоритом, проявляющимся в мозаиках, ароматах и барочной мечети Ортакёй. Это место также известно как точка переправы из Европы в Азию, что особенно ценно для любителей символических моментов.

Рива дельи Скьявони, Венеция, Италия
Венеция, стоящая на воде, предлагает не так много больших набережных, но Рива дельи Скьявони или Славянская набережная особенно ценится за возможность длительных прогулок между венецианской лагуной и стройным рядом исторических зданий.

Марина Бэй, Сингапур
Пятьдесят лет назад это было место рыбацких лодок, а теперь — одна из самых знаменитых панорам мира с видом на Marina Bay Sands и другие сингапурские символы. Местные набережные предлагают вид на футуристические супердеревья и идеальное место для просмотра знаменитого лазерного шоу.

Белый пляж, Боракай, Филиппины
Известный своим белым коралловым песком, Белый пляж — это реклама тропического рая на земле, где все кажется идеальным — от пальм до моря. Здесь нет специально обустроенного променада, но это не мешает наслаждаться прекрасными видами и живописными закатами.

Малекон, Гавана, Куба
Малекон в Гаване — это настоящий центр богемы и творчества, протянувшийся на семь километров. Отдельные фасады домов, выходящих на набережную, когда-то красили в яркие цвета, сегодня это место, где жители и гости могут наслаждаться подлинными эмоциями и удовольствиями.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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