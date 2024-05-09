Hyundai вводит платные функции: подписки добираются до старых моделей

Hyundai представила систему Features-on-Demand (FOD), позволяющую добавлять платные функции к уже установленному оборудованию автомобиля. Этот шаг реализует недавно основанная европейская компания Hyundai Connected Mobility, которая объединяет программы Mocean и Bluelink.
Несмотря на негативную реакцию на подобные подписки, Hyundai видит в FOD способ улучшить старые автомобили за счет обновлений, например, оптимизации работы двигателей и батареи, улучшения датчиков и добавления новых функций безопасности.
Маркус Вельц, управляющий директор Hyundai Connected Mobility, считает, что FOD позволит вводить новые функции в устаревшие модели. Однако такие обновления будут доступны за дополнительную плату.
Идея подписки на автомобильные функции, как ранее использовали BMW и Mercedes, получила неоднозначную реакцию. Некоторые бренды, такие как Dacia, выступают против платных функций, предпочитая предлагать их бесплатно или минимизировать внедрение, хотя регулирование ЕС продолжает делать передовые системы обязательными.
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