Hyundai вводит платные функции: подписки добираются до старых моделей

Hyundai запускает сервис Features-on-Demand для обновления старых автомобилей

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Hyundai представила систему Features-on-Demand (FOD), позволяющую добавлять платные функции к уже установленному оборудованию автомобиля. Этот шаг реализует недавно основанная европейская компания Hyundai Connected Mobility, которая объединяет программы Mocean и Bluelink.

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Несмотря на негативную реакцию на подобные подписки, Hyundai видит в FOD способ улучшить старые автомобили за счет обновлений, например, оптимизации работы двигателей и батареи, улучшения датчиков и добавления новых функций безопасности.

Маркус Вельц, управляющий директор Hyundai Connected Mobility, считает, что FOD позволит вводить новые функции в устаревшие модели. Однако такие обновления будут доступны за дополнительную плату.

Идея подписки на автомобильные функции, как ранее использовали BMW и Mercedes, получила неоднозначную реакцию. Некоторые бренды, такие как Dacia, выступают против платных функций, предпочитая предлагать их бесплатно или минимизировать внедрение, хотя регулирование ЕС продолжает делать передовые системы обязательными.