Какую кличку нужно дать своей собаке: как корабль назовешь, так он и поплывет

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Кинологи рассказали о собачьих кличках

1:19
Зоосфера » Собаки

Многие, кто решает завести собаку, предпочитают дать своему новому четвероногому другу необычное имя. Однако некоторые владельцы не стремятся к оригинальности, выбирая для своих питомцев традиционные человеческие имена. Такой подход может оказаться не лучшим решением.

Кинологи рассказали о собачьих кличках
Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Именовать собаку такими именами, как Борис, Вася, Кузя, Миша или Соня, может привести к нежелательным последствиям. Владелец собаки с человеческим именем может столкнуться с рядом затруднений.

Основная причина заключается в том, что такие же имена часто носят люди. Это может создать неловкие ситуации, если, например, кричать имя собаки в общественном месте, и кто-то посчитает, что обращение предназначено ему. Также возможно, что в вашей жизни появится человек с таким же именем, что приведет к путанице и неловкости.

Тем не менее, можно дать собаке человеческое имя, если оно удовлетворяет определённому условию. Желательно, чтобы это имя было редким в вашей стране или иностранного происхождения. Имена вроде Арчи, Жак, Жан, Микки, Стивен и другие подходят лучше, так как они менее распространены среди людей в вашем регионе.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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