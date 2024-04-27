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Петр Дерябин

Выращиваем гибискус: начать нужно с подготовки почвы и выбора места

Садоводство

Добро пожаловать в удивительный мир гибискусов! Эти красочные и великолепные цветы могут стать украшением вашего сада или дома, но, как и все растения, они требуют заботы и внимания.

Выращиваем гибискус: начать нужно с подготовки почвы и выбора места
Фото: Вадим Савицкий

Основные типы гибискусов

Прежде чем мы начнем, давайте познакомимся с основными типами гибискусов:

1. Гибискус Китайский (Hibiscus rosa-sinensis). Этот вид известен своими крупными, яркими цветами различных оттенков. Он идеально подходит для выращивания в контейнерах или как кустарник в саду.

2. Гибискус Марийский (Hibiscus cannabinus). Этот вид, также известный как Кенийский кенгару, является ценным источником волокон, используемых в текстильной промышленности. Тем не менее, его красивые желтые цветы также делают его популярным в садах.

3. Гибискус Суданский (Hibiscus sabdariffa). Этот вид привлекателен своими красными цветками и клубнеплодами, которые используются для приготовления освежающего напитка - каркаде.

Подготовка к посадке

Прежде чем вы сможете любоваться прекрасными цветами гибискусов, необходимо правильно подготовиться.

Выбор места

Выберите место с хорошим освещением и защитой от сильных ветров. Гибискусы любят солнце, но лучше всего растут в полутени.

Подготовка почвы

Убедитесь, что почва хорошо дренирована, чтобы избежать затопления корней. Рекомендуется добавить органического вещества для улучшения структуры почвы.

Выбор горшка

Если вы собираетесь выращивать гибискус в контейнере, выберите достаточно большой горшок с отверстиями для стока воды.

Посадка гибискусов

Посадка в грунт

Выкопайте яму в два раза больше размера корневой системы растения.
Поставьте гибискус в яму и заполните ее землей, хорошо уплотнив почву вокруг растения.
Полейте растение обильно водой.

Посадка в горшок

Поместите дренажный материал на дно горшка, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воды.
Наполните горшок смесью почвы, состоящей из перегноя, торфа и песка.
Перенесите растение в горшок и аккуратно заполните оставшееся пространство почвой.
Уход за гибискусами

Полив

Умеренный полив является ключевым для гибискусов. Поддерживайте почву влажной, но избегайте застоя воды.

Удобрение

Внесите удобрение в почву весной и летом. Используйте удобрение с повышенным содержанием калия для стимуляции цветения.

Обрезка

Обрезайте сухие и поврежденные ветви, чтобы способствовать росту новых побегов.

Зимовка

В холодные месяцы году гибискусы нуждаются в защите от холода. Если климат суровый, рассмотрите вариант переноса горшка внутрь помещения.

Размножение гибискусов

Семенами

Соберите зрелые семена гибискуса.
Посадите их в подготовленный грунт и полейте.
Через несколько недель появятся молодые растения.

Черенками

Выберите здоровый побег и отрежьте его от растения.
Удалите нижние листья и поставьте черенок в воду для корневания.
Посадите корневой черенок в горшок с почвой и увлажните.

Вредители и Болезни

Вредители

Среди распространенных вредителей гибискусов можно назвать паутинных клещей, щитовок и мучнистых червецов. Регулярный осмотр и применение натуральных инсектицидов помогут защитить растение.

Болезни

Гибискусы могут страдать от грибковых инфекций и бактериальных заболеваний. Удаляйте пораженные части растения и применяйте антимикотические препараты.

Как вырастить Гибискус из семян? Как надрезать семечко Гибискуса?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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