Врач раскрыла причины ужасного звона в ушах

Терапевт Романенко: проблемы с сердцем или мозгом могут быть причиной шума в ушах

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По мнению врача-терапевта Татьяны Романенко, шум в ушах может возникнуть из-за продолжительного приема антидепрессантов или антибиотиков, о чём она рассказала в интервью для "Газеты.Ru". Она также отметила, что причиной появления звона в ушах могут быть высокое давление или патологии.

Фото: flickr.com by Travis Isaacs is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам медика, шум в ушах может возникнуть также из-за физической активности или попадания насекомого в ухо.

"Серная пробка, залезло насекомое — уже будет шум. Первым делом идем к лору. Нередко удаление серной пробки решает все проблемы", — заметила Татьяна Романенко.

Она также отметила, что иногда неприятные звуки в ушах могут быть следствием различных нарушений в шее, и в таких случаях специальные упражнения и правильная подушка могут помочь решить проблему.