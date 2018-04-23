Астролог: рожденные 23.04 основательны

Об основательности, аккуратности, уверенности и любви к комфорту рожденных 23 апреля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".

"Полное спокойствие может дать человеку только страховой полис" — это крылатое изречение Остапа Бендера из бессмертного романа Ильфа и Петрова "Золотой теленок" может смело стать девизом для рожденных 23 апреля представителей знака Тельца. Основательный подход к жизни, тяга к фундаментальным и крепким основам бытия — это суть любого Тельца. И рожденный под знаком Тельца Карл Маркс в своей крылатой фразе про "бытие, которое определяет сознание", не лукавил перед Вселенной. Великий Телец Карл Маркс был абсолютно убежден, что материя первична, а сознание вторично, то есть именно бытие лежит в основе сознания и формирует его. Но о Карле Марксе и его концепции исторического материализма мы еще поговорим в его день рождения. Ну а пока о Формуле небес сегодняшнего дня.

Рожденные 23 апреля неустанно ищут сферу применения своим многочисленным талантам и успокаиваются, лишь когда находят себе убежище под сенью признанной и мощной организации. Такая организация нужна им в качестве своеобразного покровителя, а то и трамплина для прыжка вперед. Браки по расчету, например, нередкое явление среди представителей знака Тельца. И рожденные сегодня не исключение из этого тельцового правила. Через браки рожденные сегодня люди часто входят в могущественный семейный клан, который берет их под свое крыло.

Но в каждой формуле есть и свои исключения. Единственным холостяком из всех президентов США в истории по-прежнему остается рожденный сегодня 15-й президент США Джеймс Бьюкенен. Он был последним президентом перед расколом Севера и Юга и Гражданской войной в США. До президентства Дональда Трампа консенсус американских историков считал Бьюкенена худшим из президентов США за всю историю. Но эти суждения, конечно же, спорные и субъективные.

В отличие от многих размеренных и неторопливых представителей знака Тельца пришедшие сегодня в наш мир не находят особой прелести в уединенной жизни. Чтобы развернуться, им нужен простор.

Финансовый успех и уверенность в себе — важнейшие приоритеты для них. И если кто из рожденных сегодня нашел свое призвание в искусстве (писатели, журналисты, художники), то они рассчитывают на бессмертие своих произведений. Тельцы дня сегодняшнего, преуспевшие в бизнесе (торговцы или промышленники), мечтают о продолжении начатого ими дела. А Тельцы, занятые в сфере услуг (доктора, адвокаты, бухгалтеры), тщательно плетут сеть клиентуры, понимая, что иначе им не выжить.

Рожденный сегодня русский и советский композитор Сергей Прокофьев при жизни не скрывал своего желания обрести бессмертную славу. И старался писать музыку изо всех сил во всех современных ему жанрах. Ему принадлежат 11 опер, семь балетов, семь симфоний, семь концертов для сольного инструмента с оркестром, девять фортепианных сонат, оратории и кантаты, камерные вокальные и инструментальные сочинения, музыка для кино и театра.

Своим новаторским стилем в сочинении музыкальных произведений композитору удалось войти в историю мировой музыки. Его Первая, Пятая и Седьмая симфонии, Первый, Второй и Третий фортепианные концерты, балет "Ромео и Джульетта", симфоническая сказка "Петя и Волк", без сомнения, вошли в сокровищницу мировой музыкальной культуры.

Облекать музыку в формы стандартных музыкальных размеров Тельцу Сергею Прокофьеву было недостаточно. Тельцам всегда необходимы для полной и завершенной картинки мира более земные формы. Прокофьев придумывал свои произведения на шахматной доске. По его собственному признанию, если бы он не стал композитором, он стал бы только шахматистом. И современники композитора подтверждали его гениальный шахматный талант. Известны афоризмы Прокофьева: "Шахматы для меня — это особый мир, мир борьбы планов и страстей"; "Шахматы — это музыка мысли".

Прокофьев придумывал свою гениальную музыку во время игры в шахматы. И шахматные формулы превращал в нотные формулы. Так работала Формула небес выдающегося композитора.

Свою Формулу небес прекрасно реализовала рожденная сегодня прославленная балерина XIX века, представительница итальянской балетной династии Тальони в третьем поколении, одна из центральных фигур балета эпохи романтизма Мария Тальони. Создание новых эстетических форм — это конек для знака Тельца. Свою эстетику в балетное искусство принесла и Мария Тальони. Она первая, кто отказалась от присущих в то время балету тяжелых нарядов, париков и грима и стала выходить на сцену в скромном легком платье. А в марте 1832 года в парижской "Гранд-Опера" состоялась премьера балета "Сильфида", ознаменовавшая начало эпохи балетного романтизма.

Именно балерина-Телец Мария Тальони ввела для мирового балета символ гарантированной и основательной уверенности на сцене, впервые продемонстрировав свой танец на пуантах. "Пуанты" в переводе с французского дословно означают "пальцы для ног". Теперь эти балетные туфли — неотъемлемая часть женского танца в классическом балете. Пуанты позволяют танцовщице принять положение с точкой опоры на кончиках пальцев вытянутой стопы одной или обеих ног, что делает позу танцовщицы менее бытовой и более возвышенной.

Безопасность, комфорт и эстетику — именно это в балетное искусство привнесла Телец Мария Тальони. И именно эти свойства Вселенной так органичны для всех без исключения представителей знака Тельца.

Без сомнения, эстетичным в гонках "Формулы-1" был рожденный сегодня французский автогонщик Поль-Александр Бельмондо, сын своего легендарного отца Жана-Поля Бельмондо. Но автогонки на высочайших скоростях не дают гарантированной уверенности в принципе, а для рожденных 23 апреля гарантия и уверенность — их главные путеводители по жизни. Но вдохновляемый импульсами своего звездного отца, рожденного по знаком Овна Жана-Поля, и достижениями своего кумира Овна Айртона Сенна, Поль Бельмондо прекрасно выступал в заездах и для гонщика Тельца показывал замечательные результаты.

И все-таки автогонки — это не лучший для Тельцов способ реализовать свои способности. Потребность в аккуратных и основательных поступках, а также необходимость взвешенных решений не позволяют Тельцам-автогонщикам достичь выдающихся результатов. Выступать в заездах, как это, например, в разные годы пытались делать в России рекламист Телец Сергей Лисовский или шоумен Телец Николай Фоменко, — это всегда пожалуйста. Но ставить мировые рекорды скорости — это в автогонках пока не тельцовая история. Там, на трассах, рулят другие знаки Зодиака.

А вот снять стоминутный документальный фильм о своем отце Жане-Поле у Поля Бельмондо получилось замечательно. В 2015 году мир увидел прекрасный автобиографический телеочерк "Бельмондо глазами Бельмондо" о жизни и творчестве символа французского кино XX века.

Рожденным 23 апреля удается проявить свою индивидуальность как в семье, так и в профессиональной сфере. Однако при этом они не стремятся к излишней откровенности самовыражения. В этом смысле они очень зависимы от доброй воли и доверия других. В этих проявлениях они всегда ласковые и нежные Тельцы.

Но иногда их, в прямом смысле, начинает разрывать на куски от несвойственной им собственной импульсивности, которая никак не вяжется со стремлением к спокойствию и уверенности. Иногда их реакция бывает излишне резкой и даже грубой, что ставит под угрозу их общественный статус.

Но если рожденным 23 апреля удастся укротить свою страсть к переменам и сохранить баланс в личной жизни, они будут преуспевать и в дальнейшем. Рожденные 23 апреля счастливы, когда им удается посвятить всю свою жизнь однажды выбранному делу.

Всю свою жизнь посвятил сцене рожденный сегодня актер и главный режиссер Театра имени Ленинского комсомола, народный артист СССР Иван Берсенев. По сей день уже много десятилетий дело Берсенева продолжает его преемник в театре режиссер Марк Захаров. И театр теперь сокращенно называется "Ленком".

Всю жизнь посвятил хоккею появившийся сегодня на свет харизматичный и основательный Телец советский хоккеист и тренер Владимир Крикунов. В разные годы Крикунов являлся главным тренером нескольких национальных сборных по хоккею с шайбой, включая российскую. Именно под его руководством сборная Белоруссии по хоккею на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити сенсационно обыграла шведов в четвертьфинале и в равном поединке за третье место уступила сборной России.

Говорят, что несмотря на свою кричащую фамилию Крикунов никогда не повышает голос на хоккеистов. Он, как и положено самодостаточным Тельцам, медленно и терпеливо тренирует спортсменов.

А вот рожденная сегодня американская фотомодель и актриса Джоанна Крупа посвятила свою жизнь защите животных. Животный мир очень близок всем представителям знака Тельца. Все, что растет на Земле, живет на Земле, растворено в ее просторах, все, что является природой во всех ее проявлениях, — все это и питает Тельцов так необходимой им энергией.

По опросу читателей журнала Maxim, Джоанна Крупа вошла в список 100 самых сексуальных женщин планеты. Секс, как мы помним, одна из важнейших созидающих энергий Тельцов, и поэтому они всегда желанные гости в подобных списках.

А любых животных супермодель защищает искренне и последовательно, принимая участие в благотворительных акциях в их защиту. Для одного из плакатов на такой акции Крупа снялась обнаженной с лозунгом "Я скорее буду ходить голой, чем надену мех". Видеть красивую женщину Тельца обнаженной — это всегда крайне приятное и возбуждающее зрелище. Женщины-Тельцы, как правило, обладательницы прекрасных форм и пропорций.

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