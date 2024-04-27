Учёные впервые протестировали компьютерную систему, работающую подобно человеческому мозгу

Исследователи разработали искусственный синапс, передающий информацию через воду и ионы, подобно естественным синапсам.
Это открытие представляет собой экспериментальное доказательство концепции "ионтронных нейроморфных" систем, которые могут улучшить энергоэффективность традиционных компьютеров за счет имитации мозговой обработки информации аналоговым способом.
В качестве потенциальных аналогов биологических синапсов исследуемые мемристоры могут сохранять информацию без питания и передавать нервные сигналы через ионные нейротрансмиттеры, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Устройство, разработанное учеными из Нидерландов и Южной Кореи, представляет собой микроканал, наполненный раствором, в котором ионы перемещаются в ответ на электрические импульсы, имитируя работу натуральных синапсов.
Новая технология пока находится на начальном этапе развития, но уже показывает обещания в адаптации к компьютерным системам и снижении их энергопотребления.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.