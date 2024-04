Учёные впервые протестировали компьютерную систему, работающую подобно человеческому мозгу

PNAS: впервые протестирована работающая как мозг компьютерная система

Исследователи разработали искусственный синапс, передающий информацию через воду и ионы, подобно естественным синапсам.

Фото: Rawpixel by U.S. Department of Energy is licensed under CC0

Это открытие представляет собой экспериментальное доказательство концепции "ионтронных нейроморфных" систем, которые могут улучшить энергоэффективность традиционных компьютеров за счет имитации мозговой обработки информации аналоговым способом.

В качестве потенциальных аналогов биологических синапсов исследуемые мемристоры могут сохранять информацию без питания и передавать нервные сигналы через ионные нейротрансмиттеры, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Устройство, разработанное учеными из Нидерландов и Южной Кореи, представляет собой микроканал, наполненный раствором, в котором ионы перемещаются в ответ на электрические импульсы, имитируя работу натуральных синапсов.

Новая технология пока находится на начальном этапе развития, но уже показывает обещания в адаптации к компьютерным системам и снижении их энергопотребления.