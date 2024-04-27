Новые прямые рейсы: nordwind открывает маршрут Калининград — Пермь

С начала мая авиакомпания Nordwind открывает прямые регулярные полеты между Калининградом и Пермью. Это было объявлено на официальном сайте авиаперевозчика.
По данным сообщения на сайте, весенняя авиапрограмма Nordwind будет дополнена прямыми рейсами на маршруте Пермь — Калининград и обратно.
Продолжительность полета составит 3 часа и 25 минут. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800, рассчитанных на 189 пассажиров, дважды в неделю. Из Калининграда полеты будут осуществляться по средам и воскресеньям, а из Перми — по понедельникам и четвергам.
Поклонникам не понравился внешний вид звезды.