Новые прямые рейсы: nordwind открывает маршрут Калининград — Пермь

Между Пермью и Калининградом доступны новые прямые рейсы

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

С начала мая авиакомпания Nordwind открывает прямые регулярные полеты между Калининградом и Пермью. Это было объявлено на официальном сайте авиаперевозчика.

Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone is licensed under Creative Commons Public Domain Mark

По данным сообщения на сайте, весенняя авиапрограмма Nordwind будет дополнена прямыми рейсами на маршруте Пермь — Калининград и обратно.

Продолжительность полета составит 3 часа и 25 минут. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800, рассчитанных на 189 пассажиров, дважды в неделю. Из Калининграда полеты будут осуществляться по средам и воскресеньям, а из Перми — по понедельникам и четвергам.