Почему вам нужно начать делать детейлинг прямо сейчас: шокирующие факты от экспертов

Детейлинг — это процедура, играющая ключевую роль в защите автомобиля от внешних воздействий, обеспечении комфорта для водителя и пассажиров, а также в сохранении высокой рыночной стоимости транспортного средства. Эксперт по автохимии в беседе с порталом naavtotrasse. ru поделился основными аспектами обработки внешних и внутренних поверхностей авто.
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"Внешний детейлинг целится в очистку и поддержание отличного состояния внешних элементов авто, таких как кузов, стекла и шины", — объясняет руководитель маркетинга компании Space Cosmetics Максим Мороз.
Процесс включает несколько шагов:
Устранение сильных загрязнений. В ходе детейлинга используются автошампуни для удаления грязи и пыли, а также специальные средства для избавления от битума, металлических частиц от тормозных колодок других машин и дорожных реагентов.
Мойка кузова.
Удаление мелких царапин и вмятин. Этот этап можно пропустить, если на кузове нет значительных повреждений. Обезжиривание и полировка.
Нанесение защитных составов. Можно использовать керамику, жидкое стекло или другие защитные средства. Самой надежной считается покрытие из полиуретановой пленки, хотя оно и является дорогостоящим.
Нанесение нанопокрытия на стекла или "антидождя", улучшающее видимость в дождь и защищающее стекло от повреждений.
Обработка шин и дисков. Керамические составы, нанесенные на колесные диски, предохраняют их от загрязнений и увеличивают их срок службы.
"Чистка интерьера авто начинается с глубокой химчистки салона, включая снятие и очистку всех деталей перед их возвращением на место, защищенные специальными средствами", — добавляет эксперт.