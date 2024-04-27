Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бритни Спирс должна выплатить отцу 2 миллиона долларов
Между Пермью и Калининградом доступны новые прямые рейсы
Эксперт рассказал, как правильно ухаживать за авто, чтобы продлить ему жизнь
PNAS: впервые протестирована работающая как мозг компьютерная система
Как приготовить кимчи самостоятельно
Понять смысл фильма "Дэдпул и Росомаха" можно будет без просмотра прошлых частей
Почему стоит посадить дуранту
МИД РФ: тщательные проверки иностранцев на границе проходят в рамках закона
Врач Беляева: в выходные можно продлить утренний сон на один-два часа
Как собаки выбирают себе друзей: способы почти как в мире людей

Кинологи рассказали, как собаки выбирают себе друзей

1:09
Зоосфера » Собаки

Кинологи утверждают, что в дружеских отношениях собак действуют уникальные правила.

Кинологи рассказали, как собаки выбирают себе друзей
Фото: openverse.org by sweetron1982 is licensed under CC BY 2.0.

Собаки выбирают друзей среди своих сородичей на основе различных мотиваций и принципов.

"В отношениях с людьми собаки "дружат" благодаря крепким связям, формируемым в процессе совместной жизни: хозяин заботится о питомце, играет с ним, общается. С другими животными собаки выбирают друзей избирательно, руководствуясь личными симпатиями", — отмечают эксперты.

Дружба среди собак

Собаки могут находить привлекательными разные черты поведения.

Одни собаки активны и общительны, другим достаточно просто наблюдать за своими сородичами. Важно, чтобы у животного был взаимный интерес. Навязывать дружбу собаке, если этого хочет хозяин, нецелесообразно.

Для щенков до полугода крайне важно общение с сородичами, поскольку в этот период формируется их восприятие мира и окружающих.

Без такого опыта щенок может вырасти навязчивым, агрессивным или боязливым.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Друзья помогли Дмитрию Колдуну покинуть Россию

Коллеги артиста пришли ему на помощь.

Дмитрий Колдун улетел из Москвы в Минск ради дочери
Вера Брежнева опубликовала фото без макияжа и наткнулась на критику
"Имеем то, что имеем": постаревшая после развода Вера Брежнева показала лицо без косметики и фильтров
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта
Не только сорняк: вот какими полезными свойствами обладает полынь
Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Киев и Лондон готовят удары по Крыму и вылазки 73-го морского центра ССО Дмитрий Плотников Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Шоумен Гоген Солнцев рассекретил имя новорождённого сына: "Так похож ты на меня"
Сергей Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении сериала "Бригада"
Риелторы объяснили, почему люди расхотели вдруг покупать загородные дома в Москве и Подмосковье
Риелторы объяснили, почему люди расхотели вдруг покупать загородные дома в Москве и Подмосковье
Последние материалы
Экономия и жадность: в чем различия?
Певец Андрей Губин назвал себя "повреждённым человеком"
Cell: учёные создали химерную мышь с клетками мозга от крысы
Кинологи рассказали, как отучить собаку подбирать еду с улицы
Туристы придумали, как дешево путешествовать в Китай
Вкусный десерт: безглютеновый черничный клафути
Как удалить пень с участка
Два средства, которые помогут уменьшить появление темных кругов под глазами
Адвокаты Анджелины Джоли раскритиковали требование Брэда Питта
Вступление европейских стран в БРИКС начинается с Сербии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников