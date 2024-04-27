Как собаки выбирают себе друзей: способы почти как в мире людей

Кинологи рассказали, как собаки выбирают себе друзей

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Кинологи утверждают, что в дружеских отношениях собак действуют уникальные правила.

Фото: openverse.org by sweetron1982 is licensed under CC BY 2.0.

Собаки выбирают друзей среди своих сородичей на основе различных мотиваций и принципов.

"В отношениях с людьми собаки "дружат" благодаря крепким связям, формируемым в процессе совместной жизни: хозяин заботится о питомце, играет с ним, общается. С другими животными собаки выбирают друзей избирательно, руководствуясь личными симпатиями", — отмечают эксперты.

Дружба среди собак

Собаки могут находить привлекательными разные черты поведения.

Одни собаки активны и общительны, другим достаточно просто наблюдать за своими сородичами. Важно, чтобы у животного был взаимный интерес. Навязывать дружбу собаке, если этого хочет хозяин, нецелесообразно.

Для щенков до полугода крайне важно общение с сородичами, поскольку в этот период формируется их восприятие мира и окружающих.

Без такого опыта щенок может вырасти навязчивым, агрессивным или боязливым.