Как собаки выбирают себе друзей: способы почти как в мире людей

Кинологи утверждают, что в дружеских отношениях собак действуют уникальные правила.
Собаки выбирают друзей среди своих сородичей на основе различных мотиваций и принципов.
"В отношениях с людьми собаки "дружат" благодаря крепким связям, формируемым в процессе совместной жизни: хозяин заботится о питомце, играет с ним, общается. С другими животными собаки выбирают друзей избирательно, руководствуясь личными симпатиями", — отмечают эксперты.
Дружба среди собак
Собаки могут находить привлекательными разные черты поведения.
Одни собаки активны и общительны, другим достаточно просто наблюдать за своими сородичами. Важно, чтобы у животного был взаимный интерес. Навязывать дружбу собаке, если этого хочет хозяин, нецелесообразно.
Для щенков до полугода крайне важно общение с сородичами, поскольку в этот период формируется их восприятие мира и окружающих.
Без такого опыта щенок может вырасти навязчивым, агрессивным или боязливым.
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