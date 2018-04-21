Астролог: рожденные 21.04 созидательны

О профессионализме, целостности, требовательности, выносливости, энергичности и миролюбии рожденных 21 апреля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".

Первый день знака Тельца вводит нас в мир трудолюбивых, терпеливых и необычайно ответственных людей. Однажды Иисус Христос произнес свою замечательную проповедь со словами: "Вы — соль Земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?" Христос, конечно же, обращался ко всем людям, но к представителям первого весеннего знака стихии Земли, к цельным и талантливым созидателям всего, что растет на нашей Земле, к ее украшателям, к ее формообразователям, к ее эстетическим ремесленникам Тельцам эта фраза, наверное, имеет особое отношение.

Рожденные 21 апреля ничто не ценят так высоко, как профессионализм и целостность натуры. Слово для них — закон. Зачастую именно люди, чей день рождения — 21 апреля, выступают в роли законодателей мод в обществе, определяя тенденции поведения, и вообще слывут личностями прогрессивными.

Начиная анализировать знак Тельца, мы в первый же день сталкиваемся с представителями эстетического ремесленничества. И символом этого ремесленничества можно без преувеличения считать русского мастера на все руки Ивана Кулибина (фото), пришедшего сегодня в наш мир. Так как Кулибин родился и трудился в Нижегородской губернии, то уже при жизни мастер был прозван "нижегородским Архимедом". В этом прозвище есть небольшая неточность. Архимед был ученым математиком и физиком и применял свои гениальные открытия в дальнейшем для собственного конструирования чего-либо. Иван Кулибин не был ученым, он был именно "солью земли", тем самым ремесленником, которого в народе принято называть "Мастер — Золотые руки".

В юношеском возрасте маленький Ваня Кулибин обучился слесарному, токарному и часовому делу. А чуть позже изготовил уникальные карманные часы. В их корпусе, помимо собственно часового механизма, помещались еще и механизм часового боя, музыкальный аппарат, воспроизводивший несколько мелодий, и сложный механизм крошечного театра-автомата с подвижными фигурками. Эти часы он преподнес императрице Екатерине Второй. После чего Кулибин получил должность инженера при дворе императрицы в Петербурге.

Подавляющее большинство изобретений Кулибина не было использовано при его жизни. Саму возможность их использования дал научно-технический прогресс в следующие века. Но именно этому ремесленнику-самоучке принадлежит изобретение первого фонаря-прожектора, речного судна с вододействующим двигателем, передвигающегося против течения-водохода. Кулибин также изобрел механический экипаж с педальным приводом, усовершенствовал шлифовку стекол для оптических приборов, разработал конструкцию "механических ног"-протезов. В 1793 году построил лифт с винтовым механизмом.

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"Солью земли" была и рожденная сегодня Арина Родионовна (фото). Как крепостная крестьянка, Арина Родионовна не имела фамилии. При рождении она была записана Ариной, по отцу — Родионовой, а в быту ее называли Родионовной. Именно эта заботливая женщина-Телец стала главной хранительницей и собирательницей всего народного и русского, что впитал в себя маленький Саша Пушкин, проводя со своей няней Ариной детские годы в родовом селе Михайловское Псковской губернии.

Наперсница волшебной старины,

Друг вымыслов игривых и печальных,

Тебя я знал во дни моей весны,

Во дни утех и снов первоначальных.

Пушкин особо сблизился со своей няней Ариной уже во взрослом возрасте. Арина Родионовна фактически разделила ссылку Пушкина в Михайловском. В ту пору Пушкин слушал ее сказки, записывал с ее слов народные песни. По признанию поэта, Арина Родионовна была "оригиналом няни Татьяны" из "Евгения Онегина" и няни Дубровского.

Александру Пушкину необыкновенно повезло с "подругой дней его суровых". Рожденные 21 апреля — в высшей степени чувственные натуры. Их персональные ценности созвучны красоте и гармонии, они любят все красивое, созданное как природой, так и человеком.

В отношении с любимыми Тельцы первого дня своего знака щедры и великодушны. С другой стороны, проявление излишней требовательности к членам семьи, детям — весьма типичное свойство их характера. Рожденным в этот день следует помнить, что окружающим надо дать шанс реализовать себя, иначе можно подавить ростки самостоятельности в тех, кого они так опекают, особенно в детях.

Чрезвычайно повезло первым маленьким воспитанникам заботливого Тельца Фридриха Фребеля, пришедшего сегодня в наш мир и создавшего новую форму человеческого общения под названием "детский сад". Фребеля по праву считают одним из новаторов педагогики и дошкольного воспитания своего времени. Его главный литературный труд, напечатанный в 1826 году, "О воспитании человека" и по сей день используется в педагогических методиках по всему миру.

В 1840 году в Саксонии Фребель открыл первое воспитательное заведение для детей дошкольного возраста, назвав его "детским садом". В то же время Фребель начал издавать воскресную газету с девизом "Будем жить для наших детей!" и разработал развивающий детский конструктор "Киндергартен".

Педагогические и воспитательные инновации Фребеля встречали повсеместную суровую критику. Но терпение и последовательность — это ключевые слагаемые Формулы небес для любого Тельца, и Фребель не стал исключением. И в награду за терпеливую работу Фребель вскоре получил целый замок от герцога Мейнингенского для открытия очередного детского сада. По результатам выпуска из своего сада первых "садовников" и "садовниц" (именно так называл Фребель своих воспитанников) педагог, наконец-то, получил признание по всей Германии. После смерти Фребеля детские сады заняли ведущее положение в системе дошкольного воспитания во многих странах.

Ядром педагогики детского сада Фребель считал игру. Раскрывая ее сущность, он доказывал, что игра для ребенка — влечение, инстинкт, основная его деятельность, стихия, в которой он живет, она — его собственная жизнь. В игре ребенок выражает свой внутренний мир через изображение внутреннего мира.

21 апреля — день, проникнутый сильной женской энергией. Потребность любить и быть любимыми (первое, как правило, преобладает над вторым) у Тельцов сегодняшнего дня чрезвычайно велика. И если этого не происходит, они будут мучительно добиваться этого состояния "комфортной любви" во что бы то ни стало. К счастью, от природы они чрезвычайно выносливы, и инстинкт выживания развит в них достаточно хорошо.

Звездным собратом русского изобретателя Ивана Кулибина можно без преувеличения считать британского изобретателя Джеймса Старли. С детства молодой Телец Джеймс был окружен комфортной земной энергетикой. Вырос на ферме, затем несколько лет работал садовником (ландшафтные дизайнеры, рожденные под знаком Тельца, — обычно самые успешные в профессии), подрабатывал сборкой и продажей различных технических безделушек и ремонтом настенных и наручных часов.

Вскоре его внимание привлекли распространившиеся швейные машины, а изучение их конструкции усилило желание изобретать. В 1857 году Старли открывает свою первую фирму по производству швейных машин European и других по своим собственным патентам. Эта фирма впоследствии превратилась в первую в мире компанию по производству двух- и трехколесных велосипедов.

В 1870 году Джеймс Старли приступил к производству велосипедов типа "пенни-фартинг". Это был один из ранних типов велосипеда, характеризующийся очень большим передним и маленьким задним колесом. Эти велосипеды быстро завоевали популярность среди потребителей и преобладали на рынке почти два десятилетия.

Рожденные 21 апреля обладают неисчерпаемым запасом энергии, они удачливы в финансовых предприятиях, хотя невероятно ценят покой и комфорт. Свободное время они используют для накопления сил и творческого осмысления своих планов.

Терпеливо планировал и строил свой собственный город в Южной Африке голландский колониальный администратор и мореход Ян ван Рибек. На мысе Доброй Надежды сначала он основал форт, затем продовольственную базу, а затем и сам город Кейптаун, который сегодня является одним из главных городов государства ЮАР. Белые голландские поселенцы, в числе которых был Ян ван Рибек, стали основой нового народа, известного впоследствии как африканеры или буры, потомки которых затем мигрировали в глубь африканского континента.

Создавать новые эстетические формы быта и жизнедеятельности на Земле — это миссия каждого Тельца. Кто-то, как Кулибин, проектирует новый мост над Невой, кто-то формирует детей в группы, создавая детский сад, а кто-то, как Ян ван Рибек, становится отцом-основателем нового города и физиологическим отцом нового этноса. Облекать энергии в формы, живые и неживые, — это и есть Формула небес любого Тельца.

Но созданные Тельцами замечательные формы на Земле обязательно нужно охранять от войн и разрушений. Это прекрасно понимал организатор пацифистского движения и председатель правления Международного бюро мира Фредерик Байер. Появившийся на свет в первый день, возможно, одного из самых миролюбивых знаков Зодиака, Байер всю свою жизнь посвятил борьбе за мир, считая мир единственно возможной формой существования на Земле. Именно Фредерику Байеру принадлежат первые доктрины, посвященные идее нейтралитета для государственного устройства. В частности, за усилия, направленные на мирное решение проблемы норвежско-шведского союза, Байер был удостоен в 1908 году Нобелевской премии мира.

Замечательный советский клоун и артист Юрий Никулин как-то сказал: "И у нас, ребята, будут наши победы. Главное — чтобы они были не с оружием в руках". Эта формула жизни близка и понятна рожденным сегодня Тельцам. И они живут в мире и согласии, делая свои земные проекты и одерживая свои победы без войн.

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