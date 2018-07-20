Как Раки делали ракеты и покоряли Эверест

О взлетах и падениях, о динамичности и в то же время спокойствии рожденных 20 июля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿

Терпи, душа, вкушая молча яд,

Бояться сладкой горечи не надо,

Тебе любовь — как высшая награда,

Возлюбленная всех милей стократ.

Такую Формулу небес определил для любви и для себя один из величайших деятелей итальянского Проторенессанса, рожденный сегодня итальянский поэт Франческо Петрарка.

Зачастую жизнь Раков, рожденных 20 июля, складывается из бесконечной череды взлетов и падений. Это относится и к семейной, и к профессиональной, и к эмоциональной сферам жизни так же, как и к их мечтам и хобби. Взлеты и падения для рожденных 20 июля так же естественны, как смена времен года в природе. Чтобы понять, что из себя представляют люди, чей день рождения — 20 июля, необходимо понаблюдать за ними в динамике, поскольку переход из одного состояния в другое — процесс вполне типичный для этих людей.

Взлеты и падения как основная энергия для родившихся сегодня на выходе дает неплохие результаты от деятельности героев 20 июля. Сегодня родились первооткрыватели в разных направлениях. Французский философ Антуан Дестют де Трасси стал основателем школы идеологистов и создателем слова "идеология". Австрийский архитектор Иоганн Бернхард Фишер фон Эрлах стал основоположником и ведущим мастером так называемого имперского стиля, или габсбургского барокко. Английский зоолог, анатом и палеонтолог сэр Ричард Оуэн придумал слово "динозавр" и описал тех, для кого он придумал новое слово. Немецкий философ и педагог Георг Элиас Мюллер стал одним из первых в мире экспериментальных психологов. Ну и, наконец, австрийский биолог и ботаник Грегор Мендель заложил основы генетики.

Очень часто рожденных 20 июля привлекают не взлеты и падения как таковые, не успехи или неудачи, а сам процесс движения. Таким образом, для них важно не настоящее состояние, но будущее — не "есть", а "стать". Многие из них в высшей степени активные, но отнюдь не статичные люди. И именно в динамике многие личности из тех, кто родился 20 июля, находят стабильность и покой. Они словно пытаются доказать, что самой тихой точкой на планете является сердцевина урагана.

Одним из самых известных людей начала XX века, без сомнения, являлся рожденный сегодня пионер авиации бразильско-французский летчик Альберто Сантос-Дюмон. Именно он разработал, построил и испытал первый практически пригодный управляемый воздушный шар, а также совершил первый полет на аэроплане вокруг Эйфеловой башни в Париже.

Хотя большинство самых удачливых людей из тех, кто родился 20 июля, на самом деле обладают потрясающим внутренним спокойствием. Им следует опасаться стагнации и самодовольства. Наибольший риск с этой точки зрения представляет собой финансовое благополучие или высокое социальное положение. Если рожденным 20 июля удается обрести новые достойные цели при условии поддержания баланса достигнутого, им не грозит деградация.

Сохранил баланс достигнутого и обрел достойные цели, став 29 мая 1953 года первым покорителем Эвереста, новозеландский исследователь и альпинист Эдмунд Хиллари. После покорения Эвереста большую часть своей жизни Эдмунд помогал восточногималайскому народу шерпа. Благодаря его усилиям было построено много школ и больниц в отдаленных районах Гималаев.

Благодаря усилиям рожденной сегодня правозащитницы Людмилы Алексеевой (фото) в 1976 году была основана организация Московская Хельсинкская группа, объединившая под своим крылом все диссидентские течения в СССР.

А благодаря техническому гению одного из пионеров ракетной техники Георгию Лангемаку был создан реактивный миномет "Катюша".

Те, кому довелось оказаться в более или менее тесных взаимоотношениях с рожденными 20 июля, ждут от них доверительного партнерства и надежности. Однако им стоит запастись терпением, поскольку рожденным 20 июля иногда требуется слишком много времени, чтобы достичь поставленных целей. Довольно странно, но люди, чей день рождения — 20 июля, могут испытывать разочарование и быть несчастливыми даже после достижения видимого успеха. Возможно, им начинает недоставать динамики, предшествующей победе. Однако рожденные 20 июля никогда не бывают удовлетворены посредственностью. И ко всему прочему их повседневной жизни просто необходимы вызов внешнему миру и бесконечное движение.

Один из создателей советской школы поэтического перевода Михаил Лозинский по жизни полностью соответствовал Формуле небес своего дня. И его стихотворной формулой для рожденных 20 июля мы и закончим сегодня рубрику.

Есть в мире музыка безветренных высот,

Есть лютня вещая над сумраком унывным.

Тот опален судьбой, кого настиг черед,

Когда она гудит и ропщет в вихре дивном.

Не ветхим воздухом тревожима она,

Но духом вечности, несущимся в просторе.

Доверься тишине, она одна звучна,

Мечтатель, человек, уставший слушать море.

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