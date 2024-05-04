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Шокирующая правда: почему вы должны избегать езды на малых оборотах в городе

Специалист по ремонту двигателей раскрыл, чем опасна езда на низких оборотах

1:55
Авто

Многие автолюбители полагают, что экономия топлива достигается за счёт езды на малых оборотах. Однако такой подход к вождению может привести к скрытым затратам. В интервью для портала njcar.ru эксперт по ремонту двигателей объяснил, почему низкооборотное вождение рискованно для двигателя внутреннего сгорания.

Специалист по ремонту двигателей раскрыл, чем опасна езда на низких оборотах
Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

В больших городах с частыми пробками сложно поддерживать высокие обороты, и двигатель большую часть времени работает на пределе своих возможностей. Тем не менее, в городских условиях иногда требуется резкое ускорение. В таких случаях, при скачкообразном изменении режима работы, цилиндры заполняются богатой топливной смесью, что может вызвать детонацию.

Современные двигатели адаптируются к таким условиям, корректируя работу системы зажигания, но при этом топливо не сгорает полностью, ведущее к отложению нагара и засорению форсунок.

Детонация может нанести серьёзный ущерб не только двигателю, но и его ключевым компонентам, таким как подшипники, трансмиссия и сцепление, причём поршни и вкладыши коленчатого вала обычно выходят из строя первыми.

Более того, обороты двигателя напрямую влияют на давление масляного насоса. При низких оборотах это давление падает, что снижает эффективность смазки внутренних деталей двигателя и ускоряет его износ.

Таким образом, регулярное использование низких оборотов отрицательно сказывается на работоспособности двигателя. Наилучшая эффективность работы бензинового атмосферного двигателя достигается при оборотах от 2500 до 3500 в минуту, поэтому рекомендуется поддерживать такие показатели на тахометре для оптимальной работы и увеличения срока службы двигателя.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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