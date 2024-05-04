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Учёные США раскрыли тайну дружбы: как новая модель меняет понимание межличностных отношений

Science Advances: обосновано утверждение "Враг моего врага — мой друг"

1:04
Наука

Теория когнитивного баланса, разработанная австрийским психологом Фрицем Хайдером в 1940-х годах, утверждает, что люди стремятся к гармонии в межличностных отношениях.

Science Advances: обосновано утверждение "Враг моего врага — мой друг"
Фото: flickr.com by Evil Erin is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно этой теории, сбалансированные отношения в группах характеризуются либо взаимной симпатией всех членов, либо дружбой между двумя людьми, которые оба не нравятся третьему. Наоборот, отношения считаются несбалансированными, если все трое не ладят друг с другом или если один человек симпатизирует двум, которые между собой враждебны, сообщает Science Advances.

Исследователи из Северо-Западного университета в США с помощью статистической физики разработали новую модель, которая учитывает два ключевых фактора Хайдера и подтвердила теорию на материале больших сетевых данных.

Это открытие может помочь в изучении снижения политической поляризации и других систем, где происходят положительные и отрицательные взаимодействия.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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