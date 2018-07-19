Уравнение от Самуэля Кольта

О нежности, чувствительности и одновременно бешенстве, мужественности и бесстрашии рожденных 19 июля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿

Хотите —

буду от мяса бешеный

— и, как небо, меняя тона, —

отите —

буду безукоризненно нежный,

не мужчина, а — облако в штанах!

Так, не будучи астрологом, блистательно описал Формулу небес родившихся 19 июля рожденный сегодня один из самых ярких, нежных, чувствительных и одновременно бешеных, мужественных и бесстрашных поэтов первой половины XX века Владимир Маяковский.

Маяковский не был поэтом-пророком, какими являлись, например, Пушкин или Бродский. Маяковский был поэтом — трансформатором и генератором чувств, событий, а также мастером неповторимого стихотворного стиля, которого в поэзии не было ни до него, ни после него. Поэтому творческое кредо Владимира Маяковского может служить и поэтической, и визуальной картинкой для Формулы небес рожденных 19 июля.

Главенствующие темы в жизни рожденных сегодня — движение, грациозность и форма. Рожденные в этот день чрезвычайно обеспокоены тем, какое впечатление они производят своим присутствием, и потому огромное внимание уделяют своему телу. Возможно, причиной тому является желание придать форму своим эмоциям.

Доктор Железный кулак — такое прозвище получил среди коллег рожденный сегодня боксер-профессионал Виталий Кличко. Кличко — обладатель всех возможных званий в тяжелой весовой категории: почетный, вечный, чемпион мира, Европы, — по всем возможным версиям.

Но придать настоящую форму своим эмоциям в полной мере Виталию Кличко удалось лишь на политическом поприще. Не имея возможности во время спортивной карьеры выражать свои эмоции в словесной форме, Кличко с успехом использовал эту возможность на посту мэра Киева. Его высказывания во время публичных выступлений давно стали крылатыми и ушли в народ.

"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать", — так говорит Виталий Кличко. Как говорится в таких случаях, нет слов, одни эмоции.

Многие люди, чей день рождения — 19 июля, чрезвычайно капризны и непостоянны в своих настроениях, что порой выражается в пассивно-активном поведении. В юности они бывают излишне темпераментными, и это создает множество неудобств как для них самих, так и для окружающих. С возрастом рожденные 19 июля все больше обращают внимание на внутреннюю грацию. Им становится небезразлично не только то, как они двигаются, но и как они говорят.

Безупречной внутренней и внешней грацией обладала рожденная сегодня прима-балерина Большого театра Наталья Бессмертнова. Наталья, будучи женой своего мужа, выдающегося балетмейстера XX века Юрия Григоровича, станцевала все ведущие партии классического и современного балета и всегда была первой исполнительницей многих партий в балетах своего мужа.

Исключительным качеством, присущим рожденным 19 июля, является правильная самооценка, редко встречающаяся в других людях. Допустив ошибку, люди, чей день рождения — 19 июля, быстро и легко признают ее. И хотя после несправедливого упрека или высказывания мало кто из них бросается с немедленными извинениями к пострадавшему, но практически все делают для себя выводы и стараются исправиться в будущем. Такая удивительная способность самосовершенствоваться не остается незамеченной окружающими, которые по достоинству оценивают усилия, предпринимаемые рожденными в этот день.

Родоначальником советского джаза по праву считается рожденный сегодня композитор Александр Варламов. Он был руководителем одного из лучших советских джаз-оркестров и автором более 400 музыкальных произведений. Авторитетный современный историк джазового искусства Алексей Баташев писал: "Спросите любого нашего джазмена старшего поколения (а среди них немало знаменитых) — почти каждый скажет: его увлечение джазом началось с Варламова".

И хотя рожденным сегодня Ракам обычно удается оценить последствия своих действий и поступков, но вовремя контролировать свои эмоции они могут не всегда. Раки всегда остаются Раками в эмоциях. В этом смысле важно уяснить пользу молчания и бездействия в соответствующих ситуациях. Однако, будучи людьми самокритичными, рожденные 19 июля зачастую принимают бездействие за форму неуверенности в себе и нерешительности. Хотя на самом деле упор здесь делается на необходимости дождаться правильного момента для действия. В этой связи для рожденных 19 июля весьма полезно научиться терпеливо ждать вознаграждения за труды, это закалит волю.

Своей всемирной славы терпеливо ждал и дождался рожденный сегодня замечательный британский актер театра, кино и телевидения Бенедикт Камбербэтч. Прекрасны воспоминания режиссера Дэвида Эттвуда о Камбербэтче, которые как нельзя лучше раскрывают Формулу небес актера: "Мы нашли Бенедикта довольно быстро. Нам был нужен очень хороший актер, кто-то достаточно молодой, чтобы быть убедительным в роли аристократичного, несколько неприятного, кто по понятиям своего мира и воспитания еще подросток. Но нам был нужен и тот, кто может держаться в кадре четыре с половиной часа, в каждой сцене, кто-то опытный, не только отменный актер, но и с потрясающим космическим чувством времени. Бенедикт был идеальным ответом на все это".

В 2010 году Камбербэтч начал играть Шерлока Холмса в телесериале BBC "Шерлок", который заслужил признание критиков и был одобрен зрителями.

Ну а космический двойник Камбербэтча рожденный сегодня российский актер Василий Ливанов в 2006 году был принят в орден Британской империи за создание экранного образа Шерлока Холмса, которого он также много лет играл в советском кино.

Рожденным 19 июля не следует быть слишком восприимчивыми к похвалам и лести со стороны окружающих, это может быть чревато потерей самооценки и самовыражения. Жизненно важно для них развивать в себе уникальность, индивидуальность, пусть даже ценой полного обнажения и последующего строительства самого себя.

Много лести и похвалы слушали в разные годы в свой адрес рожденные сегодня замечательные советские актеры Александр Ширвиндт и Вахтанг Кикабидзе, первая ракетка мира, первый теннисист в мире, чьи призовые превысили миллион долларов, румынский спортсмен Илие Настасе и прославленный британский рок-музыкант, гитарист и автор многих хитов легендарной группы Queen Брайан Мэй.

"Бог создал людей сильными и слабыми. Сэмюэл Кольт сделал их равными", — эта знаменитая фраза относится еще к одному герою сегодняшнего дня американскому оружейнику и изобретателю Сэмюэлу Кольту. Кольт стал одним из самых ярких реформаторов револьверного оружия. В 1835 году он изобрел капсюльный револьвер, который быстро потеснил другие системы и дал толчок для создания револьверов под унитарный металлический патрон.

"Убивает не оружие, а человек", — так всегда отвечал на упреки в свой адрес Сэмюэл Кольт.

Это была человечная Формула небес дня сегодняшнего.

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