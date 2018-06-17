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Автор Соломон Соловьев

"Жизнь под экстази и ЛСД". О рожденных 17 июня

Общество » Наследие » Формула небес

О небрежности, легкости и в то же самое время требовательности к себе и другим, убедительности и упрямстве рожденных 17 июня рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿

Рожденные 17 июня всегда крайне серьезно относятся к тому, чем они занимаются. Какими бы вальяжными и непринужденными ни казались они окружающим, в достижении поставленных целей эти люди упорны и решительны, к тому же для своих близких и друзей они настоящая опора.

Рожденного сегодня короля Англии Эдуарда Первого Длинноногого не слишком любили подданные, но боялись и уважали. У Эдуарда был внушительный вид благодаря росту в 188 сантиметров, и он заметно возвышался над современниками. У него была репутация человека с суровым характером, он вызывал страх у окружающих. Некоторые из современников считали Эдуарда устрашающим, особенно в его ранние годы.

Но несмотря на такие черты характера граждане считали его способным и даже идеальным правителем. Король оправдал ожидания подданных, выступив в роли настоящего солдата и воплотив в себе общепризнанные рыцарские идеалы. С религиозной точки зрения он также оправдал ожидания, регулярно посещая церковь и широко раздавая милостыню.

Особенности и противоречия Формулы небес, воплощенные в жизни и деятельности английского Близнеца короля Эдуарда наиболее показательны для многих пришедших в наш мир сегодня.

Может создаться впечатление, что жизнь Близнецов, рожденных 17 июня, протекает без забот. К сожалению, а может быть, и к счастью, за фасадом небрежности и легкости нередко кроется чрезвычайная требовательность не только к самим себе, но и к тем, кто находится рядом с ними. Случись им оказаться в роли руководителей, беспрекословное подчинение станет непременным условием совместного сотрудничества.

Такого беспрекословного подчинения требовал от своих солдат генерал-полковник германской армии Гейнц Гудериан… Генерал Гудериан был одним из пионеров моторизованных способов ведения войны, родоначальником танкостроения в Германии и танкового рода войск в мире. При жизни имел прозвища Быстроходный Гейнц и Гейнц-ураган.

"Ураганами" в классической музыке также запомнились человечеству рожденные сегодня французский композитор Шарль Гуно и русский композитор Игорь Стравинский.

Рожденные 17 июня легко мыслят и так же изящно действуют, ожидая подобной реакции и от окружающих. Как правило, рожденные 17 июня — неважные учителя, им не хватает необходимого в этом ремесле терпения и понимания. Еще тяжелее для них наблюдать за тем, как бездарно трудятся другие. Им гораздо проще выполнить работу самим, нежели ждать, пока ее сделают бездари.

Именно так всегда поступал русский и советский ученый и изобретатель Сергей Максимович. Формула небес рожденных 17 июня позволила ему стать пионером в области цветной фотографии и кинематографии. Именно Максимович разработал новый способ изготовления цветных кинофильмов, с применением которого в 1914 году был снят первый короткометражный цветной фильм.

Люди, чей день рождения — 17 июня, могут быть чрезвычайно убедительными в своей аргументации. Они никогда не гнушаются тем, чтобы оказать давление на окружающих, желая заставить их подчиняться собственному мнению. Наиболее талантливые и удачливые индивиды из тех, кто родился 17 июня, весьма влиятельны в тех кругах, где они трудятся; даже после отхода от дел к ним неизменно обращаются за помощью и советом.

Именно таким влиянием пользовался рожденный сегодня немецкий государственный и политический деятель Мартин Борман (фото). Он исполнял роль личного секретаря Адольфа Гитлера, контролировал потоки важнейшей информации и по праву носил титул серого кардинала Третьего рейха.

Рожденные 17 июня всегда заметны в обществе; впрочем эмоциональности и интуиции им не хватает. Люди, чей день рождения — 17 июня, могут быть на редкость упрямы и глухи к чувствам других. Многие из них страдают недоверчивостью и импульсивностью. Очень часто они демонстрируют некое ребячество в своем поведении, вызывая недоумение окружающих.

Таким веселым химиком запомнили современники американского ученого Александра Шульгина. В основном Шульгин известен тем, что способствовал распространению MDMA (препарат широко известен под сленговым названием таблетированной формы экстази) в 70-80 годах XX века. А также тем, что проводил психофармакологические изыскания с известными галлюциногенными препаратами (псилоцибин, ЛСД, мескалин). У него была группа друзей из 20-30 человек, с которой он регулярно проводил тесты новых веществ. Лично Шульгин испытал на себе сотни психоактивных препаратов. Люди, увлекающиеся психофармакологией, иногда называют Шульгина папой.

Из Близнецов 17 июня получаются блестящие организаторы, дизайнеры, путешественники, поскольку в них чрезвычайно развито чувство пространства и ориентации в движении. В редких случаях их методика бывает настолько индивидуальной, что они умудряются дойти до сути самым сложным маршрутом. Лишь со временем уже проверенная на опыте логика их рассуждений становится понятной другим.

Рожденные 17 июня любят приукрасить свой рассказ, даже приврать. Как правило, это безобидная игра, но, как и всякую игру, ее нужно держать под контролем и не допускать перерастания в серьезное мероприятие.

Как бы не хотелось рожденным 17 июня приукрасить свои достижения, но факты все равно говорят за себя.

Пятикратной победительницей турниров Большого шлема вошла в историю мирового тенниса старшая сестра Сирены Уильямс, американская теннисистка Винус Уильямс.

Трижды становились олимпийскими чемпионами австралийская пловчиха Стефани Райс и немецкий пловец Михаэль Гросс.

Неоднократно становился победителем турниров Большого шлема индийский теннисист Леандер Паес.

И многократно побеждал на велогонках "Тур де Франс" и "Джиро д'Италия" бельгийский велогонщик Эдди Меркс.

Триумфально побеждал на шахматных турнирах 9-й чемпион мира Тигран Петросян.

Блистательно исполняли русские и цыганские романсы Борис Рубашкин (фото) и Жанна Бичевская.

Неподражаемо снимал свои утонченные фильмы польский кинорежиссер Кшиштоф Занусси (фото). Под знаком Близнецов родилось огромное количество ярких и больших актеров, но крайне мало режиссеров. Нетерпеливость и спонтанность этого знака часто не дает Близнецам реализоваться в этой размеренной и усидчивой профессии. Поэтому Кшиштоф Занусси — редкое исключение. И замечательной цитатой Близнеца-кинорежиссера Занусси мне и хотелось бы завершить описание Формулы небес для родившихся 17 июня: "Политики думают: "Мы владеем миром". Экономисты говорят: "Смешно! Это мы". А по правде — только Бог им владеет, а все остальные питают иллюзии".

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