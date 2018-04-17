Астролог: рожденные 17.04 целеустремленны

О силе, целеустремленности, авантюризме и лидерстве рожденных 17 апреля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".

"Цельнометаллическая оболочка" — именно так в русском переводе звучит название легендарного фильма Стэнли Кубрика, повествующего об американских солдатах, воюющих во Вьетнаме. Пуля с такой цельной оболочкой, покрытая слоем меди или стали, всегда лучше сохраняет первоначальную форму, защищена от деформации и обладает повышенной проникающей способностью. Вот такой художественный образ "пули, летящей точно в цель", приходит мне на память, когда речь заходит об Овнах, рожденных 17 апреля.

Все Овны, рожденные сегодня, преисполнены осознанием собственной силы. И это в сочетании с духом авантюризма и лидерскими замашками. Они определенно принадлежат к тем, кто рассчитывает быть услышанным. Люди, чей день рождения — 17 апреля, знают, чего сами стоят. А потому ожидают от окружающих вполне заслуженного уважения и готовности следовать за ними хоть на край земли. Сегодня пришли в наш мир люди, обладающие конкретными целями по жизни. И их цели наполнены смыслом и осознанием способов их достижения.

Такими конкретными целями всегда обладал рожденный сегодня американский предприниматель, банкир и финансист Джон Пирпонт Морган. Именно ему финансовая индустрия Америки обязана в 1893 году созданием банкирского дома "Дж. П. Морган & Kо". В союзе с зависимыми от него банками в Филадельфии, Париже и Лондоне этот банкирский дом являлся крупнейшей финансовой компанией в мире. Банк Моргана контролировал строительство железных дорог, участвовал в создании крупнейшей сталелитейной компании US Steel, электротехнической фирмы "Дженерал электрик", финансировал пассажирские перевозки в Атлантике.

В 1907 году Джон Морган предотвратил крупный банковский кризис, собрав пул частных инвесторов для ликвидации банковской паники. В критических ситуациях их цельнометаллическая оболочка особенно пригождается Овнам, рожденным сегодня.

При первом знакомстве рожденные 17 апреля могут производить впечатление тихих и незаметных. Но даже сквозь внешнюю скромность проступает глубинная сила. К некоторым из них осознание собственного потенциала приходит со временем. И этому нередко способствует некое кардинальное событие в их жизни.

Такое событие в жизни рожденного сегодня английского физиолога Эрнеста Старлинга произошло в 1902 году, когда он открыл секретин-пептидный гормон, участвующий в деятельности поджелудочной железы.

Именно умозаключениям и формулировкам этого замечательного ученого принадлежит и сам термин "гормон", который он придумал, используя древнегреческое "я возбуждаю". На сегодняшний день современная медицина использует для анализа и наблюдения уже более 100 видов гормонов.

Рожденные сегодня презирают хвастунов и всегда пытаются осадить тех, кто злоупотребляет своей властью или служебным положением. Рожденные 17 апреля, вышедшие из бедных слоев, даже взлетев на вершину славы, никогда не забывают о своих корнях. Превыше всего они ценят в себе силу воли и острый расчетливый ум. Им хватает ловкости и хитрости, чтобы выкарабкаться из самых, казалось бы, безнадежных ситуаций.

Прекрасна в своей цельности рожденная сегодня американская актриса Дженнифер Гарнер. Девушка из Хьюстона из простой семьи учительницы и инженера-химика поставила себе конкретную цель — стать актрисой — и стала ей.

А начинала Дженнифер в Нью-Йоркском театре с заработка в 150 долларов, работая дублершей ведущих актрис. Потом были эпизодические роли на телевидении и еще много разных второстепенных ролей. И наконец в 2001 году выходит сериал-драма "Шпионка", который оказался настолько успешным, что было снято пять его сезонов. Но уже после первого сезона красавица Овен Дженнифер Гарнер за свою игру в сериале получила "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса драматического сериала".

К концу сезона гонорар Гарнер составлял 150 тысяч долларов за одну серию, что было абсолютным рекордом для сериалов того времени. В 2005 году Гарнер была включена журналом Forbes в список 100 самых влиятельных знаменитостей под номером 70. Во время церемонии вручения премии "Оскар" в 2006 году Гарнер споткнулась, выходя на сцену для вручения приза за лучшие звуковые эффекты. Она не упала, но потеряла равновесие, после чего шутливо прокомментировала: "Я сама исполняю все свои трюки".

Люди, чей день рождения — 17 апреля, могут проявлять глубокий интерес к философии или религии, поскольку сильные идеи обычно привлекают именно сильных личностей. Они могут также искать союза с волевыми индивидуумами или могущественными организациями.

Дэвид Бекхэм, без сомнения, является волевым человеком. Ведь именно с ним уже скоро как 20 лет заключен брачный союз у отмечающей сегодня свой день рождения Виктории Бекхэм. Ставила ли себе целью в жизни маленькая Виктория Адамс стать женой одного из самых богатых футболистов в мире, или ее цель была стать "шикарной специей" легендарной группы Spice Girls? Формула небес об этом может только догадываться. Но сегодня Виктория Бекхэм продолжает сольную карьеру, пишет песни, снимается в кино и является модным дизайнером. И все, что она делает, она делает на высшем уровне, при этом успевая быть матерью четырех детей и любящей женой.

Кстати, и у нее, и у ее мужа Дэвида на теле одинаковые татуировки в виде библейской цитаты из "Песни Песней": "Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой — мне".

Сделать временную татуировку, изображающую дракона, покрасить волосы иссиня-черной краской, проколоть в нескольких местах уши и сделать пирсинг носа, брови, а лицо отбелить краской. С какой целью все это нужно было сделать, спросите вы? У рожденной сегодня, в день осознанной цели, актрисы Руни Мара были на это свои причины. Ей нужно было создать панковский, готический стиль своей героини. Она выиграла кастинг на исполнение главной роли в фильме "Девушка с татуировкой дракона". И выиграла у таких звезд Голливуда, как Натали Портман, Дженнифер Лоуренс и Скарлетт Йоханссон.

И Руни Мара сыграла эту роль великолепно, включив весь потенциал своей Формулы небес. Эта сложнейшая роль бисексуальной замкнутой девушки принесла Руни номинации на такие значимые премии, как "Золотой глобус" и "Оскар".

Кстати, личная жизнь самой Руни — закрытая для всех тема, она никогда не рассказывает об этом в интервью. На светских тусовках актриса — также редкий гость. Она всегда защищена от мира своей цельнометаллической оболочкой.

Всегда сосредоточен и закрыт от мира рожденный сегодня легендарный музыкант Игорь Тихомиров. Его называют "бас-гитара русского рока". За свою долгую музыкальную карьеру целеустремленный Овен выступал в качестве бас-гитариста практически во всех популярных рок-группах. Начинал вместе с Виктором Цоем в группе "Кино", играл в группах "Джунгли", "Алиса" и "Популярная механика".

Уже после трагической гибели лидера группы "Кино" Виктора Цоя Тихомиров вместе с оставшимися музыкантами группы по кусочкам восстанавливал черновые демозаписи голоса Цоя. После чего обрабатывал все это и накладывал новые аранжировки. Так миллионы поклонников группы услышали последний "Черный альбом" легендарной группы.

На протяжении последних 30 лет Игорь Тихомиров сотрудничает в качестве бас-гитариста и звукорежиссера с легендарной группой "ДДТ", а также является организатором и вдохновителем рок-клуба "Полигон".

Попасть битой по мячу в бейсболе — большое искусство, а выполнить сильный и мощный удар — это огромный профессионализм. Когда меня спрашивают, какой спорт лучше всего подходит импульсивным и порывистым представителям знака Овна, я отвечаю: сквош и бейсбол. Именно в этих двух видах спорта нужна максимальная сосредоточенность и импульс в ударе, который в идеальном исполнении подвластен только Овнам.

Рожденный сегодня Овен Александр Картрайт основал бейсбол, который сегодня входит в почетный список самых популярных видов спорта в Америке. Картрайт известен как первый человек, сделавший эскиз бейсбольного поля и разработавший первые основные правила этой игры. И хотя было много желающих в Америке присвоить себе авторство этой популярной игры, но 3 июня 1953 года Александр Картрайт был официально признан в США основателем этой игры.

Свой 50-летней юбилей сегодня отмечает одна из самых титулованных певиц российской эстрады Валерия (13 премий "Золотой граммофон", 13 премий "Песня года" и премия "Исполнитель десятилетия", по версии "МузТВ").

Формула небес целеустремленной, сильной и волевой женщины, дарованная Валерии от Вселенной, блестяще применяется ею в течение всей ее жизни. И всю жизнь, преодолевая все трудности на своем пути, Валерия повторяет свою любимую фразу, которая прекрасно подходит ко всем рожденным 17 апреля: "Жизнь с мыслью, что все кончено, деструктивна. Но если человек живет с мыслью и уверенностью в том, что Вселенная бесконечна, и мы должны быть тоже бесконечными, и наша жизнь бесконечна, сейчас она в такой форме, потом в другой, — вот тогда и появляется смысл жизни".

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