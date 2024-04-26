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"Тема реально модная": полис киберстрахования поможет защитить россиян от утечки персональных данных

Киберстрахование предотвратит утечку персональных данных граждан

3:29
Страхование

Страхование может стать одним из инструментов борьбы с утечкой персональных данных россиян и повысить ответственность операторов при их обработке, рассказали "Российской газете" участники страхового рынка.

Киберстрахование предотвратит утечку персональных данных граждан
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Страховщики отметили, что пока такие полисы не слишком распространены.

Ранее в Совфеде разработали законопроект об обязательном страховании от утечек персональных данных, однако представители ЦБ и страховых компаний пришли к выводу, что он нуждается в доработке.

Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совета Федерации Артем Шейкин доложил, что в 2023 году количество утечек персональных данных в России выросло до 168 со 140 в предыдущем году.

Шейкин отметил, что количество личной информации людей в открытом доступе растёт: это телефонные номера, адреса, история покупок, медицинские данные и т. д. Мошенники пользуются этой информацией для осуществления преступных схем, добавил он.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) поддерживает законопроект, заявил президент организации Евгений Уфимцев. В первую очередь он предложил решить, чья ответственность будет страховаться — оператора данных или обрабатывающей их компании. Также Уфимцев считает важным разделить в законе разные категории данных — финансовых, медицинских и т. д., — так как ущерб от их утечки будет разным.

"Страхование от киберрисков — тема не только модная, но и реально востребованная. Практически ежедневно происходят различные киберинциденты", — заявил управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний агентства "Эксперт РА" Алексей Янин.

По его мнению, трудность закона в том, чтобы определить, какие риски застрахованы и как понять, кому именно и какой причинён ущерб, а также как доказать факт утечки и оценить урон.

По словам Янина, пока практика такого страхования не наработана.

Начальник управления страхования ответственности "Ингосстраха" Дмитрий Шишкин рассказал, что маленькие компании не считают кибербезопасность приоритетной задачей, а крупные полагаются на компетенцию своих сотрудников.

Среди физлиц такой вид страхования не развит вовсе, подчеркнул руководитель отдела страхования корпоративной ответственности и финансовых линий компании "Абсолют Страхование" Алексей Алькин. При этом со стороны юридических лиц наблюдается "хорошая динамика" в отношении страхования от киберугроз, подчеркнул он.

По его мнению, само по себе страхование от утечки данных не повысит безопасность россиян, однако если стоимость киберполиса будет сильно зависеть от уровня информационной безопасности операторов, со временем качество услуг последних вырастет.

Дмитрий Шишкин уверен, что после принятия закона защищенность граждан повысится, однако всё зависит от конкретных формулировок документа, которые нужно тщательно проработать.

В страховом Доме "ВСК" отметили, что закон призван побудить бизнес обратить внимание на свою ИT-инфраструктуру и обеспечить лучшую защиту хранящимся у них персональным данным либо отказаться от их сбора.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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