Цветы этого растения в Китае добавляют в чай: его аромат просто пленителен, а соцветия обворожительны

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Почему стоит посадить османтус

1:10
Садоводство » Цветы

Это цветок отличается приятным жасминовым ароматом, который он источает с самого начала весны. Рассказываем, как вырастить османтус.

Почему стоит посадить османтус
Фото: commons.wikimedia.org by A16898 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Лучше всего сажать османтус осенью, чтобы ускорить развитие корней в течение зимы.

Османтус любит солнце и даже неплохо переносит частичное загорание. Этот кустарник хорошо справляется с любым типом почвы.

Черенкование — самый быстрый способ размножения этого кустарника. Для османтуса нет особой необходимости в обрезке, но, тем не менее, она помогает сохранять густой кустарник круглый год.

Османтус не переносит застоя воды.

Его великолепная зелёная, иногда пятнистая листва (в зависимости от сорта) очень густая, и она идеально подходит для цветущих, не очень высоких живых изгородей.

Его белые цветы и восхитительный аромат напоминают запах жасмина. В Китае его цветы используются для ароматизации зелёного чая.

Османтус также называют ложнолистным, потому что кожистые листья похожи на листья падуба, даже если они не колючие.

ОСМАНТУС
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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