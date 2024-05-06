Цветы этого растения в Китае добавляют в чай: его аромат просто пленителен, а соцветия обворожительны

Это цветок отличается приятным жасминовым ароматом, который он источает с самого начала весны. Рассказываем, как вырастить османтус.
Лучше всего сажать османтус осенью, чтобы ускорить развитие корней в течение зимы.
Османтус любит солнце и даже неплохо переносит частичное загорание. Этот кустарник хорошо справляется с любым типом почвы.
Черенкование — самый быстрый способ размножения этого кустарника. Для османтуса нет особой необходимости в обрезке, но, тем не менее, она помогает сохранять густой кустарник круглый год.
Османтус не переносит застоя воды.
Его великолепная зелёная, иногда пятнистая листва (в зависимости от сорта) очень густая, и она идеально подходит для цветущих, не очень высоких живых изгородей.
Его белые цветы и восхитительный аромат напоминают запах жасмина. В Китае его цветы используются для ароматизации зелёного чая.
Османтус также называют ложнолистным, потому что кожистые листья похожи на листья падуба, даже если они не колючие.
Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.