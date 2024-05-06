Цветы этого растения в Китае добавляют в чай: его аромат просто пленителен, а соцветия обворожительны

Почему стоит посадить османтус

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Это цветок отличается приятным жасминовым ароматом, который он источает с самого начала весны. Рассказываем, как вырастить османтус.

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Лучше всего сажать османтус осенью, чтобы ускорить развитие корней в течение зимы.

Османтус любит солнце и даже неплохо переносит частичное загорание. Этот кустарник хорошо справляется с любым типом почвы.

Черенкование — самый быстрый способ размножения этого кустарника. Для османтуса нет особой необходимости в обрезке, но, тем не менее, она помогает сохранять густой кустарник круглый год.

Османтус не переносит застоя воды.

Его великолепная зелёная, иногда пятнистая листва (в зависимости от сорта) очень густая, и она идеально подходит для цветущих, не очень высоких живых изгородей.

Его белые цветы и восхитительный аромат напоминают запах жасмина. В Китае его цветы используются для ароматизации зелёного чая.

Османтус также называют ложнолистным, потому что кожистые листья похожи на листья падуба, даже если они не колючие.