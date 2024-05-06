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"Заступник": как мобильное приложение может обеспечить безопасность ребенка

0:41
Правда ТВ

Приложение "заступник" — что это? Порой ребенку нужна помощь, но родители находятся далеко — например, на работе в другом микрорайоне. Чтобы дети быстро получали помощь в потенциально опасных ситуациях, российские программисты создали "Заступник".

Это приложение, в котором ребенок отправляет сигнал тревоги, а ему помогает взрослый, который находится неподалеку. О том, чем это приложение может быть полезно дачникам, рассказал в эфире Pravda. Ru Олег Шахов — руководитель проектного офиса АНО "Центр помощи "Заступник". Доктор экономических наук.
Ведущий — Андрей Туманов.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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