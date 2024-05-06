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Картофель, тыкву, помидоры и сладкий лук укладывают слоями и запекают — получается сытная вегетарианская запеканка

Рецепт вегетарианской запеканки из картофеля и тыквы

1:07
Еда

Картофель, тыкву, помидоры и сладкий лук нарезают ломтиками, укладывают слоями и запекают — получается сытная вегетарианская запеканка. Если тыквы нет в наличии, её можно заменить кабачками.

Рецепт вегетарианской запеканки из картофеля и тыквы
Фото: commons.wikimedia.org/ by MOs810 is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Если вам нужно что-то быстрое, простое и универсальное, а самое главное — вкусное, то этот рецепт для вас.

Ингредиенты

  • 2 запечённых картофеля, нарезанных ломтиками
  • Cоль и молотый чёрный перец по вкусу
  • 3 больших тыквы, нарезанных ломтиками
  • 4 больших помидора, нарезанных ломтиками
  • 1 сладкая луковица, нарезанная ломтиками
  • 2 столовые ложки сливочного масла

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 190 градусов. Смажьте форму для выпечки маслом. Выложите на дно формы слой картофеля. Посолите и поперчите.
  2. Положите ломтики тыквы поверх картофеля, вновь посолите и поперчите.
  3. Положите ломтики помидоров поверх тыквы;.
  4. Продолжайте выкладывать овощи слоями по этой схеме.
  5. Запекайте около 1 часа.
Картофельная запеканка
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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