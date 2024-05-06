Картофель, тыкву, помидоры и сладкий лук укладывают слоями и запекают — получается сытная вегетарианская запеканка

Рецепт вегетарианской запеканки из картофеля и тыквы

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофель, тыкву, помидоры и сладкий лук нарезают ломтиками, укладывают слоями и запекают — получается сытная вегетарианская запеканка. Если тыквы нет в наличии, её можно заменить кабачками.

Фото: commons.wikimedia.org/ by MOs810 is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Если вам нужно что-то быстрое, простое и универсальное, а самое главное — вкусное, то этот рецепт для вас.

Ингредиенты

2 запечённых картофеля, нарезанных ломтиками

Cоль и молотый чёрный перец по вкусу

3 больших тыквы, нарезанных ломтиками

4 больших помидора, нарезанных ломтиками

1 сладкая луковица, нарезанная ломтиками

2 столовые ложки сливочного масла

Приготовление

Разогрейте духовку до 190 градусов. Смажьте форму для выпечки маслом. Выложите на дно формы слой картофеля. Посолите и поперчите. Положите ломтики тыквы поверх картофеля, вновь посолите и поперчите. Положите ломтики помидоров поверх тыквы;. Продолжайте выкладывать овощи слоями по этой схеме. Запекайте около 1 часа.