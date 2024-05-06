Картофель, тыкву, помидоры и сладкий лук укладывают слоями и запекают — получается сытная вегетарианская запеканка
Рецепт вегетарианской запеканки из картофеля и тыквы
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Картофель, тыкву, помидоры и сладкий лук нарезают ломтиками, укладывают слоями и запекают — получается сытная вегетарианская запеканка. Если тыквы нет в наличии, её можно заменить кабачками.
Фото: commons.wikimedia.org/ by MOs810 is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.
Если вам нужно что-то быстрое, простое и универсальное, а самое главное — вкусное, то этот рецепт для вас.
Ингредиенты
- 2 запечённых картофеля, нарезанных ломтиками
- Cоль и молотый чёрный перец по вкусу
- 3 больших тыквы, нарезанных ломтиками
- 4 больших помидора, нарезанных ломтиками
- 1 сладкая луковица, нарезанная ломтиками
- 2 столовые ложки сливочного масла
Приготовление
- Разогрейте духовку до 190 градусов. Смажьте форму для выпечки маслом. Выложите на дно формы слой картофеля. Посолите и поперчите.
- Положите ломтики тыквы поверх картофеля, вновь посолите и поперчите.
- Положите ломтики помидоров поверх тыквы;.
- Продолжайте выкладывать овощи слоями по этой схеме.
- Запекайте около 1 часа.
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