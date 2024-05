Картофель, тыкву, помидоры и сладкий лук укладывают слоями и запекают — получается сытная вегетарианская запеканка

Картофель, тыкву, помидоры и сладкий лук нарезают ломтиками, укладывают слоями и запекают — получается сытная вегетарианская запеканка. Если тыквы нет в наличии, её можно заменить кабачками.

