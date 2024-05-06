Как упаковать ручную кладь: ценные советы от стюардессы с 16-летним стажем

Стюардесса раскрыла секреты упаковки ручной клади

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эмили Кук-Мартагейкс, стюардесса с 16-летним опытом, поделилась полезными рекомендациями о том, как оптимально подготовить ручную кладь для удобства во время полета.

Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Она советует всегда держать под рукой комплект самых необходимых вещей, что поможет быстро собраться и не оставить ничего важного дома. Но как эффективно упаковать эти предметы?

Из-за изменений давления в самолете могут произойти утечки жидкостей, даже если их объем не более 100 миллилитров. Эмили рекомендует использовать салфетки и плотные полиэтиленовые пакеты для упаковки, а также хранить важные документы, например паспорт, в прозрачной сумке на молнии, чтобы предотвратить их повреждение жидкостью.

Также стоит избегать чемоданов с жестким пластиковым корпусом. Несмотря на кажущуюся прочность, такие чемоданы могут легко повредиться от давления других багажей. Вместо этого лучше выбрать тканевые сумки, которые более устойчивы и долговечны.

Если необходимо взять с собой еду, Эмили советует хорошо упаковывать продукты и напитки, чтобы избежать протечек, и избегать продуктов с сильным запахом, которые могут привлекать внимание служебных собак на таможне.

И последний совет — убедиться, что багаж не слишком тяжелый. Если пассажир не может поднять свою сумку, это создает трудности не только для него, но и для обслуживающего персонала.