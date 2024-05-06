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Зачем опытные садоводы удаляют почки на смородине?

Рассказываем пользу удаления почек для смородины

1:36
Садоводство » Деревья и кустарники

Удаление почек на смородине — это важный агротехнический приём, который позволяет повысить урожайность и качество ягод. Но зачем это делать и как это влияет на растение?

Рассказываем пользу удаления почек для смородины
Фото: commons.wikimedia.org. by Aiwok is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Во-первых, удаляя почки на смородине, мы устраняем конкуренцию между побегами и почками за питательные вещества и влагу. Это позволяет растению более эффективно использовать ресурсы и направить их на развитие плодоносящих побегов. В результате, урожайность смородины увеличивается, а ягоды становятся крупнее и сладче.

Во-вторых, удаление почек на смородине способствует борьбе с болезнями и вредителями. Почки являются уязвимым местом для различных инфекций и вредителей, поэтому их удаление снижает риск поражения растения. Кроме того, благодаря удалению почек, воздушная циркуляция в кусте становится лучше, что также способствует профилактике болезней.

Но не стоит забывать, что удаление почек на смородине должно быть проведено в определенное время и с определенной техникой. Лучше всего это делать весной, когда почки еще не начали активно развиваться. Необходимо оставить на кусте только самые сильные и здоровые почки, а слабые и поврежденные удалить.

Также стоит отметить, что удаление почек на смородине необходимо проводить ежегодно, так как почки могут образовываться и в течение года. Это позволит поддерживать растение в хорошем состоянии и обеспечивать высокий урожай каждый год.

 

Немедленно удалите такие почки со смородины! Борьба с почковым клещом
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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