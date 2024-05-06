Раскрыты страшные последствия пропуска вечерней гигиены полости рта

Стоматолог Дахкильгов: необходимо проводить чистку зубов каждые 12 часов

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, проведённое учёными из университетской больницы в Осаке, показало, что пропуск вечерней чистки зубов повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон is licensed under public domain

У курильщиков, как членов группы риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, также наблюдается та же тенденция. Те из них, кто чистит зубы дважды в день, имеют более благоприятный прогноз по заболеванию, чем те, кто игнорирует гигиену полости рта или делает это один раз в день.

"Исследователи предположили, что дело в повышенной бактериальной нагрузке полости рта во время сна из-за снижения выделения слюны. Если при этом ещё и не чистить зубы, то возрастает риск заболеваний пародонта или кариеса, что только усиливает бактериальную нагрузку. А поскольку полость рта имеет очень активный кровоток, то кровь быстро разносит бактерии по всему организму, в том числе — по сердечно-сосудистой системе", — рассказал главный врач клиники "Немецкий имплантологический центр", к. м. н., хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов.

Согласно его утверждениям, Всемирная организация здравоохранения установила связь между сердечно-сосудистыми заболеваниями и состоянием пародонта. Учитывая, что заболевания сердца и сосудов являются главной причиной смертности в мире, разумно обеспечить себе спокойный сон, тщательно очищая зубы перед сном.