Тоска "Зелёная". Запад даёт президенту Украины несколько последних дней

Президенту Зеленскому осталось недолго. Запад выбирает преемника

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Итак, появилась информация, что Соединённые Штаты активизировали усилия по поиску альтернативы нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa

Чёрная метка

Об этом также сообщили и в Службе внешней разведки России.

Сейчас Вашингтон устанавливает контакты с экс-президентом Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Негласную работу проводят с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, а также бывшим спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

Провалы в местах боевых действий запустили кризис внутригосударственной системы, который неизбежно (а уж на Украине точно!) повлечёт за собой раздрай и саботаж. А в преддверии 21 мая, когда Зеленский по украинской Конституции потеряет полномочия и станет нелегитимным, всё лишь ухудшится, чего ждут все оппоненты опостылевшего президента. И даже Залужный, с которым администрация Зеленского вроде как "закрыла" вопрос, вряд ли отказался от президентских амбиций. Генерал просто ожидает политического кризиса, дабы прибрать власть к рукам. Благо поддержкой простого народа в стране он пока ещё пользуется.

Служба внешней разведки России сообщает также, что Запад весьма обеспокоен динамикой общественных настроений в Незалежной. В американском Госдепе и внешнеполитической службе ЕС констатируют, что среди украинцев нарастает недовольство затягиванием конфликта с РФ. Усиливается недоверие к госинститутам, быстро распространяется апатия. В рядах армии Украины увеличилось количество случаев дезертирства и сдачи в плен к русским.

Срочно спасти репутацию политики Запада

Поэтому США и начали активизировать усилия по поиску альтернативы Зеленскому. Как было уже сказано выше, соответствующие контакты установлены с Порошенко, который является лидером партии "Европейская солидарность" и мэром Киева. Прощупываются и другие люди, которые занимают далеко не последние места в нынешней Незалежной.

Белый дом предполагает, что эти фигуранты пока ещё востребованы при резком ухудшении ситуации на фронте и возникновения срочной необходимости замены главы государства. Это довольно выгодно, да и, наверное, беспроигрышно — тогда можно списать все неудачи на некомпетентного и зарвавшегося Зеленского. Главное тут — не допустить критического роста разочарования граждан Украины провалами прозападного курса.

20 мая — низложен

Да, сегодня президент Зеленский явно проигрывает борьбу за "умы и сердца" украинцев. Его легитимность на посту руководителя страны после истечения 5-летнего срока полностью утрачивается 20 мая. А это и может стать триггером для эмоциональной реакции недовольного населения.

Конечно, США и Европа желали бы, чтобы он пока оставался на посту, ведь на Зеленском завязаны все схемы финансирования военных поставок, приносящие невероятные доходы как команде с Банковой, так производителям вооружения на Западе. В этой обстановке Соединённые Штаты со своими вассалами как могут убеждают оппонентов нынешнего президента Украины проявить сдержанность. До поры до времени.

А тем временем, словно подзадоривая эту клику, МВД России объявляет в розыск очередных кровавых сценаристов украинской трагедии.

Итак, в розыск по уголовным статьям объявлены:

бывший глава МВД Арсен Аваков,

бывший премьер-министр Владимир Гройсман,

бывший глава МИД Украины Павел Климкин,

бывший глава Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов,

бывший министр информационной политики Украины Юрий Стець.

Невзирая на хотелки Вашингтона, Москва чётко ограничивает круг лиц, с кем беседа больше невозможна…