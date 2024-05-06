Итак, появилась информация, что Соединённые Штаты активизировали усилия по поиску альтернативы нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Об этом также сообщили и в Службе внешней разведки России.
Сейчас Вашингтон устанавливает контакты с экс-президентом Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Негласную работу проводят с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, а также бывшим спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.
Провалы в местах боевых действий запустили кризис внутригосударственной системы, который неизбежно (а уж на Украине точно!) повлечёт за собой раздрай и саботаж. А в преддверии 21 мая, когда Зеленский по украинской Конституции потеряет полномочия и станет нелегитимным, всё лишь ухудшится, чего ждут все оппоненты опостылевшего президента. И даже Залужный, с которым администрация Зеленского вроде как "закрыла" вопрос, вряд ли отказался от президентских амбиций. Генерал просто ожидает политического кризиса, дабы прибрать власть к рукам. Благо поддержкой простого народа в стране он пока ещё пользуется.
Служба внешней разведки России сообщает также, что Запад весьма обеспокоен динамикой общественных настроений в Незалежной. В американском Госдепе и внешнеполитической службе ЕС констатируют, что среди украинцев нарастает недовольство затягиванием конфликта с РФ. Усиливается недоверие к госинститутам, быстро распространяется апатия. В рядах армии Украины увеличилось количество случаев дезертирства и сдачи в плен к русским.
Поэтому США и начали активизировать усилия по поиску альтернативы Зеленскому. Как было уже сказано выше, соответствующие контакты установлены с Порошенко, который является лидером партии "Европейская солидарность" и мэром Киева. Прощупываются и другие люди, которые занимают далеко не последние места в нынешней Незалежной.
Белый дом предполагает, что эти фигуранты пока ещё востребованы при резком ухудшении ситуации на фронте и возникновения срочной необходимости замены главы государства. Это довольно выгодно, да и, наверное, беспроигрышно — тогда можно списать все неудачи на некомпетентного и зарвавшегося Зеленского. Главное тут — не допустить критического роста разочарования граждан Украины провалами прозападного курса.
Да, сегодня президент Зеленский явно проигрывает борьбу за "умы и сердца" украинцев. Его легитимность на посту руководителя страны после истечения 5-летнего срока полностью утрачивается 20 мая. А это и может стать триггером для эмоциональной реакции недовольного населения.
Конечно, США и Европа желали бы, чтобы он пока оставался на посту, ведь на Зеленском завязаны все схемы финансирования военных поставок, приносящие невероятные доходы как команде с Банковой, так производителям вооружения на Западе. В этой обстановке Соединённые Штаты со своими вассалами как могут убеждают оппонентов нынешнего президента Украины проявить сдержанность. До поры до времени.
А тем временем, словно подзадоривая эту клику, МВД России объявляет в розыск очередных кровавых сценаристов украинской трагедии.
Итак, в розыск по уголовным статьям объявлены:
Невзирая на хотелки Вашингтона, Москва чётко ограничивает круг лиц, с кем беседа больше невозможна…
Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.