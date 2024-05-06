Оплатить некоторые виды дорогостоящего лечения россиянам предложили за счет долгосрочных сбережений в НПФ

У россиян появится способ оплатить дорогостоящее лечение

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Возможность покрыть расходы на дорогостоящее лечение за счет долгосрочных сбережений в негосударственном пенсионном фонде планируется предоставить россиянам.

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Соответствующий проект постановления правительства проходит общественное обсуждение до 7 мая, сообщает "Парламентская газета".

Программа долгосрочных сбережений, стартовавшая 1 января 2024 года, позволяет воспользоваться накоплениями в НПФ по достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Досрочное снятие обычно невыгодно, так как приводит к утрате дохода и государственных софинансированных средств. Однако исключения позволяют забрать все средства или их часть без потери дохода, например при потере кормильца или для оплаты дорогостоящего лечения.

Правительство уже определило перечень из 18 видов лечения, включающих борьбу с онкологией, инфарктами и инсультами, диабетом в осложненной форме, трансплантацию органов.

Согласно проекту постановления, размещенному на портале нормативных правовых актов, участники программы долгосрочных сбережений смогут получить выплату или направить средства напрямую в медицинскую организацию. Новые правила планируется ввести в действие с 1 июля этого года.