Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инсайдер заявил, что Марию Ильюхину приглашали на пробы спин-оффа "Ворониных"
Ветеринары дали ответ, почему кошка постоянно лижет руки хозяина
Политолог Бардин: Мишель Обама может стать последним шансом демократов
Команды Подмосковья громко заявили о себе во время футбольного тура второй лиги
Стоматолог Дахкильгов: необходимо проводить чистку зубов каждые 12 часов
Жители новых территорий могут ездить без ОСАГО до конца 2024 года
Кофе без кофеина содержит много клетчатки
Вцепился как клещ — ветеринар Гуляева об опасности насекомых-паразитов для кошек
Вода является самым эффективным детоксом
Оплатить некоторые виды дорогостоящего лечения россиянам предложили за счет долгосрочных сбережений в НПФ

У россиян появится способ оплатить дорогостоящее лечение

1:24
Экономика

Возможность покрыть расходы на дорогостоящее лечение за счет долгосрочных сбережений в негосударственном пенсионном фонде планируется предоставить россиянам.

У россиян появится способ оплатить дорогостоящее лечение
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Соответствующий проект постановления правительства проходит общественное обсуждение до 7 мая, сообщает "Парламентская газета".

Программа долгосрочных сбережений, стартовавшая 1 января 2024 года, позволяет воспользоваться накоплениями в НПФ по достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Досрочное снятие обычно невыгодно, так как приводит к утрате дохода и государственных софинансированных средств. Однако исключения позволяют забрать все средства или их часть без потери дохода, например при потере кормильца или для оплаты дорогостоящего лечения.

Правительство уже определило перечень из 18 видов лечения, включающих борьбу с онкологией, инфарктами и инсультами, диабетом в осложненной форме, трансплантацию органов.

Согласно проекту постановления, размещенному на портале нормативных правовых актов, участники программы долгосрочных сбережений смогут получить выплату или направить средства напрямую в медицинскую организацию. Новые правила планируется ввести в действие с 1 июля этого года.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья

Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.

Как ухаживать за фикусом
Как вырастить бугенвиллию
Буйство красок: эта шикарная лиана закроет весь забор — настоящий шедевр в саду
Возвращение к Меладзе и долги: новые повороты в жизни Веры Брежневой
Три способа заточить лопату: инструмент станет острее ножа
Президенту Зеленскому осталось недолго. Запад выбирает преемника Дмитрий Плотников Русский солдат уже был в Париже и Берлине, настало время повторить Любовь Степушова Разведчик Рипер: "На учениях загрузят ТЯО, выйдут на точки пуска, и привет" Олег Володин
Астильба будет цвести без остановки: вот какие меры помогут
Ольга Бузова откровенно поговорила с бывшим бойфрендом Давой: "Как мне тяжело видеть тебя"
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Последние материалы
Стюардесса раскрыла секреты упаковки ручной клади
Рассказываем пользу удаления почек для смородины
Генштаб по поручению Путина проведёт учения ракетных войск по использованию ТЯО
Президенту Зеленскому осталось недолго. Запад выбирает преемника
Рецепт вегетарианской запеканки из картофеля и тыквы
Русский солдат уже был в Париже и Берлине, настало время повторить
"Заступник": как мобильное приложение может обеспечить безопасность ребенка
Три эффективных упражнения для сушки ног
Эксперты рассказали, кому не подойдут британские кошки
Зрители рассказали, какой фильм Балабанова они считают худшим
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников