Упражнения для идеальных ног: тренируйтеся с фитнес-инструктором Савиным

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Три эффективных упражнения для сушки ног

1:30
Моя семья » Красота и стиль

Большинство женщин испытывают проблемы с ногами, и часто именно этой зоне тела уделяют больше внимания в тренировках. Иван Савин, фитнес-инструктор, предложил несколько упражнений, способных улучшить форму бедер и ног всего за несколько недель.

Три эффективных упражнения для сушки ног
Фото: commons.wikimedia.org by Ed Yourdon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Одно из эффективных упражнений — стойка на носках. Оно простое, но требует осторожности, особенно если есть проблемы с коленями. Иван советует выполнить легкий присед с расставленными ногами на ширине плеч, с тазом, смещенным назад для уменьшения нагрузки на поясницу. Затем поднимитесь на носки и удерживайте эту позу примерно минуту. Это упражнение рекомендуется повторять три раза.

Еще одно полезное упражнение — шаги. Оно также должно войти в ежедневную тренировку. Сделайте широкий шаг вперед, затем еще один — другой ногой. То же самое повторите назад. Выполните по 10 шагов в каждом направлении, сохраняя прямую спину.

Мост — следующее упражнение, которое следует выполнять осторожно при проблемах с поясницей. Иван описывает его так: лягнитесь на спину, сведите голени вместе и прижмите руки к полу. Поднимите бедра от пола, напрягите ягодицы, затем на вдохе вернитесь в исходное положение. Это упражнение эффективно укрепляет заднюю сторону бедра и ягодичные мышцы, а также активирует пресс.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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