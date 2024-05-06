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Нужно ли оформлять полис ОСАГО в новых регионах России

Жители новых территорий могут ездить без ОСАГО до конца 2024 года

1:29
Страхование

Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей могут ездить без полиса ОСАГО до 2025 года.

Жители новых территорий могут ездить без ОСАГО до конца 2024 года
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

Изначально планировалось, что закон об ОСАГО начнёт действовать в новых регионах с 1 января 2024 года. Однако позже президент России Владимир Путин продлил освобождение автовладельцев четырёх регионов от необходимости иметь полис обязательной "автогражданки" до 31 декабря 2024 года. Соответствующий федеральный закон был принят Госдумой 13 декабря 2023 года и одобрен Советом Федерации 22 декабря 2023 года.

Действие закона распространяется на граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживавших на новых территориях на день принятия их в Россию или ранее проживавших и выехавших из них в РФ.

При этом водители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обязаны оформлять полис ОСАГО при въезде на своём автомобиле в остальные регионы России. С 20 апреля 2023 года они могут сделать это дистанционно через систему Российского союза автостраховщиков "Е-Гарант". 

Ранее эксперт рассказал, как восстановить утерянный полис ОСАГО.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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