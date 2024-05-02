Как восстановить утерянный полис ОСАГО: инструкция и необходимые документы

Потеря полиса ОСАГО: как быстро восстановить документы?

0:49 Your browser does not support the audio element. Страхование

Для того чтобы восстановить утерянный полис ОСАГО, следует обратиться в страховую компанию, с которой заключался договор о страховании гражданской ответственности.

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Требуемые документы:

Паспорт

Водительское удостоверение

Свидетельство о регистрации транспортного средства

Оформление заявления на получение дубликата полиса происходит непосредственно в страховой компании.

Выдача первого дубликата полиса осуществляется бесплатно. В случае повторной утери, за дубликат необходимо будет внести оплату за бланк полиса.

В ситуации, когда владелец полиса ОСАГО официально признан недееспособным, за него могут выступать опекун или попечитель. Для получения дополнительных сведений по данной ситуации стоит проконсультироваться с юристом.