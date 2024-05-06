Владимир Путин подвёл итоги работы правительства Михаила Мишустина

Владимир Путин высоко оценил работу уходящего правительства

1:28 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент Владимир Путин провёл последнее заседание действующего правительства и высоко оценил его деятельность за 4 года.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Владимир Путин отметил, что во время пандемии коронавируса, в начале работы правительства во главе с Михаилом Мишустиным, нынешний состав достойно справился с трудностями.

Президент также подчеркнул, что после восьми лет, в течение которых Киев жестоко обращался с жителями Донбасса, России пришлось защищать людей с помощью вооружённых сил. В то же время против страны была развёрнута экономическая агрессия: её целью было вызвать безработицу и закрытие предприятий. Однако это не удалось.

В целом, по словам президента, при нынешнем правительстве Россия успешно отвечала на исторические вызовы.

Во вторник, после инаугурации президента, правительство по конституции сложит свои полномочия. Члены правительства перейдут в статус исполняющих обязанности до утверждения новых.

Владимир Путин поблагодарил Михаила Мишустина и весь состав правительства за профессионализм и понимание своей ответственности. Президент выразил уверенность, что профессиональные качества членов кабинета министров будут востребованы.

Кроме того, глава государства подчеркнул необходимость преемственности в работе по достижению целей национального развития.