Президент Владимир Путин провёл последнее заседание действующего правительства и высоко оценил его деятельность за 4 года.
Владимир Путин отметил, что во время пандемии коронавируса, в начале работы правительства во главе с Михаилом Мишустиным, нынешний состав достойно справился с трудностями.
Президент также подчеркнул, что после восьми лет, в течение которых Киев жестоко обращался с жителями Донбасса, России пришлось защищать людей с помощью вооружённых сил. В то же время против страны была развёрнута экономическая агрессия: её целью было вызвать безработицу и закрытие предприятий. Однако это не удалось.
В целом, по словам президента, при нынешнем правительстве Россия успешно отвечала на исторические вызовы.
Во вторник, после инаугурации президента, правительство по конституции сложит свои полномочия. Члены правительства перейдут в статус исполняющих обязанности до утверждения новых.
Владимир Путин поблагодарил Михаила Мишустина и весь состав правительства за профессионализм и понимание своей ответственности. Президент выразил уверенность, что профессиональные качества членов кабинета министров будут востребованы.
Кроме того, глава государства подчеркнул необходимость преемственности в работе по достижению целей национального развития.
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