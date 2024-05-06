Политолог Бардин прокомментировал возможную замену Байдена на Обаму

Политолог Бардин: Мишель Обама может стать последним шансом демократов

Член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин, прокомментировал изданию Pravda. ru сообщения о возможной рокировке в рамках избирательной кампании по выборам президента США.

Фото: commons.wikimedia.org by талапкер болушу ыктымал nazarnews.org

По информации СМИ (Der Spiegel), рассматривается возможность замены кандидатуры действующего президента США Джо Байдена на кандидатуру Мишель Обамы — супруги бывшего президента США. Это может показаться шуткой, однако в США действительно возможно, чтобы на пост президента была избрана супруга предыдущего президента. В 2016 году в президенты уже баллотировалась жена бывшего президента США — Хиллари Клинтон. Однако, несмотря на это, в нашей стране многие эксперты отнеслись к сообщениям о возможной замене Байдена на Мишель Обаму не очень серьёзно

Тем не менее, по мнению Максима Бардина, это серьёзная ситуация. И возможность замены кандидата, и участие Мишель Обамы в выборах — это серьёзные шаги.

Становится очевидно, что Джо Байден вряд ли сможет выиграть даже предстоящие выборы, не говоря уже о втором сроке. Он не сможет участвовать в кампании физически. А если победит Дональд Трамп, то многим демократам, особенно тем, кто близок к Байдену и Обаме, придётся нелегко.

Несмотря на критическую ситуацию, демократы за год не смогли сделать ничего существенного. Их претенденты на власть вице-президент Камала Харрис и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом не оправдали надежд. Пришлось снова выдвигать Джо Байдена, который уже участвовал во внутрипартийных выборах. Об этом мало писали, в основном обсуждалось внутриреспубликанское противостояние Трампа и Никки Хейли. Кстати, демократы очень надеялись на Никки Хейли, но и здесь им не повезло.

О праймериз демократов вспоминали совсем мало, как будто их и не было. Байден побеждал на внутрипартийных выборах в штатах практически без помех. Удивительно, но взрослые серьезные политики от Демократической партии, бизнесмены, банкиры, общественные деятели — все они, словно по стойке смирно, голосовали за Байдена. Они видят человека по телевизору, видят его на трибуне. Они видят, что человек физически не в состоянии продолжать активную политическую работу, но всё равно голосуют за него на праймериз. Это ужасно.

"Но если люди готовы идти на такие ужасные политические поступки, значит, ситуация совсем тяжёлая".

Было много прогнозов, что демократы всё-таки не пустят на выборы Трампа. Уберут с дистанции с помощью уголовных или политических преследований или смогут убедить "уйти по-хорошему". Но пока Трамп держится по-боевому и настроен решительно.

Поэтому демократы и раздумывают воспользоваться своим, по сути, последним шансом — привлечь к участию в избирательной кампании Мишель Обаму. И в общем-то это не новая идея. В информационном поле данная стратегия витает уже больше года.

В течение определённого времени некоторые российские и зарубежные эксперты настойчиво уверяли аудиторию, что Мишель Обама не может быть избрана. Максим Бардин уверен, что это не так. У Обамы есть серьёзный электоральный потенциал. Женщина — президент страны. В США очень долго к этому шли. Тысячи представительниц различных женских организаций будут поддерживать Мишель Обаму. Плюс огромный афроамериканский электоральный сегмент может сказать своё слово. И, наконец, по сравнению с Дональдом Трампом, Мишель Обама — молодой политик. 60 лет против 78.

Тем не менее, без фальсификаций Мишель Обама не сможет победить. Кроме того, даже в случае победы речь будет идти о коллективном правлении, "коллективной Мишель Обаме", как сейчас идёт по сути коллективное правление за президента Байдена.