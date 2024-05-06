Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Команды Подмосковья громко заявили о себе во время футбольного тура второй лиги
У россиян появится способ оплатить дорогостоящее лечение
Стоматолог Дахкильгов: необходимо проводить чистку зубов каждые 12 часов
Жители новых территорий могут ездить без ОСАГО до конца 2024 года
Кофе без кофеина содержит много клетчатки
Вцепился как клещ — ветеринар Гуляева об опасности насекомых-паразитов для кошек
Вода является самым эффективным детоксом
Политолог Бойков: желание финнов не пускать россиян в Калининград — просто слова
Стюардесса раскрыла секреты упаковки ручной клади
Политолог Бардин прокомментировал возможную замену Байдена на Обаму

Политолог Бардин: Мишель Обама может стать последним шансом демократов

Мир

Член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин, прокомментировал изданию Pravda. ru сообщения о возможной рокировке в рамках избирательной кампании по выборам президента США.

Политолог Бардин: Мишель Обама может стать последним шансом демократов
Фото: commons.wikimedia.org by талапкер болушу ыктымал nazarnews.org

По информации СМИ (Der Spiegel), рассматривается возможность замены кандидатуры действующего президента США Джо Байдена на кандидатуру Мишель Обамы — супруги бывшего президента США. Это может показаться шуткой, однако в США действительно возможно, чтобы на пост президента была избрана супруга предыдущего президента. В 2016 году в президенты уже баллотировалась жена бывшего президента США — Хиллари Клинтон. Однако, несмотря на это, в нашей стране многие эксперты отнеслись к сообщениям о возможной замене Байдена на Мишель Обаму не очень серьёзно

Тем не менее, по мнению Максима Бардина, это серьёзная ситуация. И возможность замены кандидата, и участие Мишель Обамы в выборах — это серьёзные шаги.

Становится очевидно, что Джо Байден вряд ли сможет выиграть даже предстоящие выборы, не говоря уже о втором сроке. Он не сможет участвовать в кампании физически. А если победит Дональд Трамп, то многим демократам, особенно тем, кто близок к Байдену и Обаме, придётся нелегко.

Несмотря на критическую ситуацию, демократы за год не смогли сделать ничего существенного. Их претенденты на власть вице-президент Камала Харрис и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом не оправдали надежд. Пришлось снова выдвигать Джо Байдена, который уже участвовал во внутрипартийных выборах. Об этом мало писали, в основном обсуждалось внутриреспубликанское противостояние Трампа и Никки Хейли. Кстати, демократы очень надеялись на Никки Хейли, но и здесь им не повезло.

О праймериз демократов вспоминали совсем мало, как будто их и не было. Байден побеждал на внутрипартийных выборах в штатах практически без помех. Удивительно, но взрослые серьезные политики от Демократической партии, бизнесмены, банкиры, общественные деятели — все они, словно по стойке смирно, голосовали за Байдена. Они видят человека по телевизору, видят его на трибуне. Они видят, что человек физически не в состоянии продолжать активную политическую работу, но всё равно голосуют за него на праймериз. Это ужасно.

"Но если люди готовы идти на такие ужасные политические поступки, значит, ситуация совсем тяжёлая".

Было много прогнозов, что демократы всё-таки не пустят на выборы Трампа. Уберут с дистанции с помощью уголовных или политических преследований или смогут убедить "уйти по-хорошему". Но пока Трамп держится по-боевому и настроен решительно.

Поэтому демократы и раздумывают воспользоваться своим, по сути, последним шансом — привлечь к участию в избирательной кампании Мишель Обаму. И в общем-то это не новая идея. В информационном поле данная стратегия витает уже больше года.

В течение определённого времени некоторые российские и зарубежные эксперты настойчиво уверяли аудиторию, что Мишель Обама не может быть избрана. Максим Бардин уверен, что это не так. У Обамы есть серьёзный электоральный потенциал. Женщина — президент страны. В США очень долго к этому шли. Тысячи представительниц различных женских организаций будут поддерживать Мишель Обаму. Плюс огромный афроамериканский электоральный сегмент может сказать своё слово. И, наконец, по сравнению с Дональдом Трампом, Мишель Обама — молодой политик. 60 лет против 78.

Тем не менее, без фальсификаций Мишель Обама не сможет победить. Кроме того, даже в случае победы речь будет идти о коллективном правлении, "коллективной Мишель Обаме", как сейчас идёт по сути коллективное правление за президента Байдена.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья

Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.

Как ухаживать за фикусом
Как вырастить бугенвиллию
Буйство красок: эта шикарная лиана закроет весь забор — настоящий шедевр в саду
Возвращение к Меладзе и долги: новые повороты в жизни Веры Брежневой
Три способа заточить лопату: инструмент станет острее ножа
Президенту Зеленскому осталось недолго. Запад выбирает преемника Дмитрий Плотников Русский солдат уже был в Париже и Берлине, настало время повторить Любовь Степушова Разведчик Рипер: "На учениях загрузят ТЯО, выйдут на точки пуска, и привет" Олег Володин
Астильба будет цвести без остановки: вот какие меры помогут
Ольга Бузова откровенно поговорила с бывшим бойфрендом Давой: "Как мне тяжело видеть тебя"
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Последние материалы
Стюардесса раскрыла секреты упаковки ручной клади
Рассказываем пользу удаления почек для смородины
Генштаб по поручению Путина проведёт учения ракетных войск по использованию ТЯО
Президенту Зеленскому осталось недолго. Запад выбирает преемника
Рецепт вегетарианской запеканки из картофеля и тыквы
Русский солдат уже был в Париже и Берлине, настало время повторить
"Заступник": как мобильное приложение может обеспечить безопасность ребенка
Три эффективных упражнения для сушки ног
Эксперты рассказали, кому не подойдут британские кошки
Зрители рассказали, какой фильм Балабанова они считают худшим
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников