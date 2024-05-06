Кому не подходят британские кошки: названы неожиданные причины не заводить питомца

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Эксперты рассказали, кому не подойдут британские кошки

1:28
Зоосфера » Кошки

Британские кошки — одна из самых популярных пород благодаря своей впечатляющей внешности, которая привлекает многих людей.

Эксперты рассказали, кому не подойдут британские кошки
Фото: flickr.com by Nicolas Suzor is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Тем не менее, эти кошки требуют особенного ухода и подхода, что делает их не подходящими для каждого.

Каковы же недостатки британских кошек? Отношение к ласке и привязанности: Британские кошки известны своим сдержанным и выдержанным характером, из-за чего они могут казаться равнодушными. Это не те животные, которые будут восторгаться постоянным вниманием и лаской от хозяина.

Любителям более общительных кошек следует учитывать этот аспект, как отмечают эксперты. Однако это не означает, что кошки не любят своих владельцев — они просто проявляют свою привязанность на расстоянии.

Шерсть

Несмотря на распространенное мнение о том, что уход за британцами минимален, особенно если речь идет о короткошерстных представителях, кошки все равно линяют. Из-за особенностей их шерсти в доме может скапливаться значительное количество шерсти, что требует регулярной уборки и ухода за шерстью питомца.

Глаза

Британские кошки имеют особо чувствительные глаза из-за особенностей их физиологии, что может создать впечатление, будто они эмоционально реагируют на окружающую среду. Регулярная гигиена глаз необходима, чтобы предотвратить возникновение серьезных проблем.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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